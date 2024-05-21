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Türbülansa Giren Uçakta Bir Kişi Hayatını Kaybetti: Uçağın İçi Savaş Alanına Döndü

Türbülansa Giren Uçakta Bir Kişi Hayatını Kaybetti: Uçağın İçi Savaş Alanına Döndü

Londra
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 14:42

İngiltere’nin başkenti Londra’dan Singapur’a giden bir uçakta yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Uçak, Tayland’ın başkenti Bangkok’a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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Singapur Havayolları’na ait Boeing 777-300ER tipi uçak, Londra’dan Singapur’a gitmek için havalandı.

Singapur Havayolları’na ait Boeing 777-300ER tipi uçak, Londra’dan Singapur’a gitmek için havalandı.

211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçak, havadayken türbülansa girdi ve uçakta bulunan bir kişi hayatı kaybetti.

211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçak, havadayken türbülansa girdi ve uçakta bulunan bir kişi hayatı kaybetti.

Çok sayıda kişi de yaralandı.

Çok sayıda kişi de yaralandı.

Singapur Ulaştırma Bakanı Chee Hong Tat, hükümetin yolculara ve ailelerine yardım sağlayacağını söyledi.

Singapur Ulaştırma Bakanı Chee Hong Tat, hükümetin yolculara ve ailelerine yardım sağlayacağını söyledi.

Uçakların girdiği türbülanslarlarda can kayıpları çok nadir olarak görülüyor.

Uçakların girdiği türbülanslarlarda can kayıpları çok nadir olarak görülüyor.
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BBC’ye konuşan havacılık uzmanı John Strickland, havayollarının uçuş boyunca uçuş kemerlerinin sıkı olarak tutulmasını önermesinin boşa olmadığını söyledi.

BBC’ye konuşan havacılık uzmanı John Strickland, havayollarının uçuş boyunca uçuş kemerlerinin sıkı olarak tutulmasını önermesinin boşa olmadığını söyledi.

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