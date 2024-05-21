Türbülansa Giren Uçakta Bir Kişi Hayatını Kaybetti: Uçağın İçi Savaş Alanına Döndü
Türbülansa Giren Uçakta Bir Kişi Hayatını Kaybetti: Uçağın İçi Savaş Alanına Döndü
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Singapur Havayolları’na ait Boeing 777-300ER tipi uçak, Londra’dan Singapur’a gitmek için havalandı.
211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçak, havadayken türbülansa girdi ve uçakta bulunan bir kişi hayatı kaybetti.
Çok sayıda kişi de yaralandı.
Singapur Ulaştırma Bakanı Chee Hong Tat, hükümetin yolculara ve ailelerine yardım sağlayacağını söyledi.
Uçakların girdiği türbülanslarlarda can kayıpları çok nadir olarak görülüyor.
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BBC’ye konuşan havacılık uzmanı John Strickland, havayollarının uçuş boyunca uçuş kemerlerinin sıkı olarak tutulmasını önermesinin boşa olmadığını söyledi.
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