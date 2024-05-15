57 Kişinin Öldüğü Isparta'daki Uçak Kazası Sonrası Kaybolmuştu: Firarı Şirket Ortağı 17 Yıl Sonra Yakalandı

Isparta'da 30 Kasım 2007'de, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişi esnasında düşen Atlasjet firmasına ait yolcu uçağında 7'si mürettebat olmak üzere 57 kişi hayatını kaybetmişti. Düşen uçağın şirketinin ortağı olan ve hakkında taksirle ölüme sebep olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 17 yıldır firari haldeki Yavuz Çizmeci, sahte kimlikle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.