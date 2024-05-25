THY’nin İstanbul-İzmir Uçağındaki Korku Dolu Anlar: Kabin Memurunun Beli Kırıldı!
THY’nin İstanbul-İzmir Uçağındaki Korku Dolu Anlar: Kabin Memurunun Beli Kırıldı!
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-İzmir seferini yapan uçakta yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle kabin memuru ağır yaralandı. Türbülansta uçağın tavanına yükselen ve belinin üstüne düşen kabin memurunun belinde kırık oluştu.
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THY’nin TK2320 sefer sayısıyla İstanbul-İzmir seferini yapan Airbus A320 tipi uçakta korku dolu anlar yaşandı.
AirportHaber’de yer alan bilgilere göre; ikram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak kemerlerin bağlanması uyarısını yaptı.
Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşadığı anda henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü.
Genç kabin memurunun belindeki L kemiklerinden biri kırıldı. İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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