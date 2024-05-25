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THY’nin İstanbul-İzmir Uçağındaki Korku Dolu Anlar: Kabin Memurunun Beli Kırıldı!

THY’nin İstanbul-İzmir Uçağındaki Korku Dolu Anlar: Kabin Memurunun Beli Kırıldı!

THY
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.05.2024 - 09:31

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-İzmir seferini yapan uçakta yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle kabin memuru ağır yaralandı. Türbülansta uçağın tavanına yükselen ve belinin üstüne düşen kabin memurunun belinde kırık oluştu.

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THY’nin TK2320 sefer sayısıyla İstanbul-İzmir seferini yapan Airbus A320 tipi uçakta korku dolu anlar yaşandı.

THY’nin TK2320 sefer sayısıyla İstanbul-İzmir seferini yapan Airbus A320 tipi uçakta korku dolu anlar yaşandı.

AirportHaber’de yer alan bilgilere göre; ikram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak kemerlerin bağlanması uyarısını yaptı.

AirportHaber’de yer alan bilgilere göre; ikram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak kemerlerin bağlanması uyarısını yaptı.

Kaynak

Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşadığı anda henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü.

Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşadığı anda henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü.

Genç kabin memurunun belindeki L kemiklerinden biri kırıldı. İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kabin memurunun belindeki L kemiklerinden biri kırıldı. İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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