THY'nin İstanbul-Antalya Seferini Yapan Uçağına Yıldırım İsabet Etti: Pilot Acil İniş Yaptı
THY'nin İstanbul-Antalya Seferini Yapan Uçağına Yıldırım İsabet Etti: Pilot Acil İniş Yaptı
Türk Hava Yolları (THY)'nin, İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Uçakta yaşanan kısa süreli panik sonrası pilot İstanbul Havalimanı'na geri dönerek sorunsuz bir şekilde acil iniş yaptı.
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Edinilen bilgiye göre , THY'nin TK-2408 sefer sayılı TC-JHK kuyruk tescilli uçağı Antalya seferini yapmak üzere saat 09.25'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Uçağa kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri döneceğini bildirdi.
Uçak saat 10.16'da İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şeklide acil inişini gerçekleştirdi. Uçak, teknik ekip tarafından incelemeye alındı.
Uçağın içerisinde bulunan yolcular yaşanan korku dolu anlattı. Bir yolcu, 'Uçak kalktıktan sonra bir anda bir gürültü duyduk. Uçak sarsıldı ve bir süre sonra pilot, geri döneceğini söyledi. Çok korktuk ama pilotun sakinliği sayesinde kazayı atlattık' dedi.
THY'den yapılan açıklamada ise, 'TK-2408 sefer sayılı İstanbul-Antalya uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapmıştır. Uçaktaki yolcu ve mürettebat herhangi bir sağlık problemi yaşamamıştır. Uçakta maddi hasar meydana gelmiştir' ifadeleri kullanıldı.
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Allah korumuş yolcuları .Çok geçmiş olsun 👐🏼
Uçak yolculuğu bana hep garip geliyo ya. Uçuştan 2 saat önce havalimanında olman gerekiyor sanırım. Bunun için de uçuştan 4 saat önce evden çıkman lazım. 4 s... Devamını Gör