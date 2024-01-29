THY'nin İstanbul-Antalya Seferini Yapan Uçağına Yıldırım İsabet Etti: Pilot Acil İniş Yaptı

Türk Hava Yolları (THY)'nin, İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Uçakta yaşanan kısa süreli panik sonrası pilot İstanbul Havalimanı'na geri dönerek sorunsuz bir şekilde acil iniş yaptı.