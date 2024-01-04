En Güvenli 25 Hava Yolu Şirketi Belli Oldu! THY'de Listede Yerini Aldı!
En Güvenli 25 Hava Yolu Şirketi Belli Oldu! THY'de Listede Yerini Aldı!
Kaynak: https://www.airlineratings.com/news/t...
Hava yolu güvenliği ve ürün değerlendirme sitesi Airline Ratings, en güvenli hava yolu şirketlerini açıkladı. 2023 yılı boyunca 385 farklı hava yolunun izlenmesiyle ortaya çıkan listede 25 hava yolu şirketi yer aldı. Türk Hava Yolları (THY) da listede! Peki, Türk Hava Yolları (THY) kaçıncı sırada?
İşte, 2024 yılının en güvenli 25 hava yolu şirketleri...
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Editörler, 385 farklı hava yolunun izlenmesiyle belirlenen 'en güvenli hava yolu şirketleri' listesinde puanlandırma için '5 yıllık uçak kazalarını' incelediler!
Hava yollarında her gün yaşanabilen karmaşık olaylar, uçak veya motor üretim sorunları ile hava yolu operasyonel sorunları, uçuş ekininin nasıl ede aldığı da göz önünde bulunduruldu.
Airline Ratings, 385 hava yolunun Haziran 2013 tarihinden beri inceliyor ve güvenlik kriterlerini yedi yıldızlı derecelendirme sistemine göre ele alıyor.
Türk Hava Yolları (THY) listenin 16. sırasında yer aldı!
İşte, 2024'ün En Güvenli 25 Hava Yolu Şirketi
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Listenin bir numarası Air New Zealand ile Qantas arasında rekabet büyük!
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