Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
En Güvenli 25 Hava Yolu Şirketi Belli Oldu! THY'de Listede Yerini Aldı!

En Güvenli 25 Hava Yolu Şirketi Belli Oldu! THY'de Listede Yerini Aldı!

THY
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.01.2024 - 17:53

Hava yolu güvenliği ve ürün değerlendirme sitesi Airline Ratings, en güvenli hava yolu şirketlerini açıkladı. 2023 yılı boyunca 385 farklı hava yolunun izlenmesiyle ortaya çıkan listede 25 hava yolu şirketi yer aldı. Türk Hava Yolları (THY) da listede! Peki, Türk Hava Yolları (THY) kaçıncı sırada? 

İşte, 2024 yılının en güvenli 25 hava yolu şirketleri...

Kaynak: https://www.airlineratings.com/news/t...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Editörler, 385 farklı hava yolunun izlenmesiyle belirlenen 'en güvenli hava yolu şirketleri' listesinde puanlandırma için '5 yıllık uçak kazalarını' incelediler!

Editörler, 385 farklı hava yolunun izlenmesiyle belirlenen 'en güvenli hava yolu şirketleri' listesinde puanlandırma için '5 yıllık uçak kazalarını' incelediler!

Listede yer alan 25 şirket, son 5 yıllık uçak kazaları, son iki yılda gerçekleşene ciddi olaylar, havacılık yönetim organları ve öncü derneklerden denetimlerini ele alınarak belirlendi. 

Öncü derneklerin denetimlerinin yanında; hükümet denetimleri, filo yaşı ve hava mürettebatının eğitimi de analiz edildi.

Hava yollarında her gün yaşanabilen karmaşık olaylar, uçak veya motor üretim sorunları ile hava yolu operasyonel sorunları, uçuş ekininin nasıl ede aldığı da göz önünde bulunduruldu.

Hava yollarında her gün yaşanabilen karmaşık olaylar, uçak veya motor üretim sorunları ile hava yolu operasyonel sorunları, uçuş ekininin nasıl ede aldığı da göz önünde bulunduruldu.

Bu konuyla ilgili yapılan açıklamada 'Uçuş ekibinin bu ciddi olayları nasıl ele aldığı, iyi bir havayolu ile güvensiz bir havayolu arasındaki farkı belirler' ifadelerine yer verildi.

Airline Ratings, 385 hava yolunun Haziran 2013 tarihinden beri inceliyor ve güvenlik kriterlerini yedi yıldızlı derecelendirme sistemine göre ele alıyor.

Airline Ratings, 385 hava yolunun Haziran 2013 tarihinden beri inceliyor ve güvenlik kriterlerini yedi yıldızlı derecelendirme sistemine göre ele alıyor.

Haziran 2013'te başlayan çalışma kapsamında, yedi yıldızlı derecelendirme sistemi kullanıldı. İncelenen 385 hava yolu şirketinin güvenliğinin yanı sıra uçuş içi ürünleri ve pandemi sırasında Covid-19 uyumu değerlendirildi.

Türk Hava Yolları (THY) listenin 16. sırasında yer aldı!

Türk Hava Yolları (THY) listenin 16. sırasında yer aldı!

Sektörde öne çıkan hava yolu şirketlerinin güvenlik, yenilik ve yeni uçakların lansmanında öncü olduğu ifade edildi. Türk Hava Yolları, listede 16. sırada yer aldı.

İşte, 2024'ün En Güvenli 25 Hava Yolu Şirketi

İşte, 2024'ün En Güvenli 25 Hava Yolu Şirketi

  • Air New Zealand

  • Qantas

  • Virgin Australia

  • Etihad Airways 

  • Qatar Airways

  • Emirates

  • All Nippon Airways

  • Finnair

  • Cathay Pacific Airways

  • Alaska Airlines

  • SAS (Scandinavian Airlines System)

  • Korean Air

  • Singapore Airlines

  • EVA Air

  • British Airways

  • Türk Hava Yolları (THY)

  • TAP Air Portugal

  • Lufthansa/Swiss Group

  • KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij)

  • Japan Airlines 

  • Hawaiian Airlines

  • American Airlines

  • Air France

  • Air Canada Group 

  • United Airlines

İçeriğin Devamı Aşağıda

Listenin bir numarası Air New Zealand ile Qantas arasında rekabet büyük!

Listenin bir numarası Air New Zealand ile Qantas arasında rekabet büyük!

AirlineRatings.com Baş Editörü Geoffrey Thomas, listenin bir numarası Air New Zealand ile Qantas arasında yakın bir rekabet olduğuna işaret etti. iki havayolu arasında yalnızca 1.50 puan fark olduğunu belirtti. Ve filo yaşının Qantas'ı en üst sıradan düşürdüğünü açıkladı.

İlgimizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?