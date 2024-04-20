THY Uçağında Panik: Havadaki Uçağın Camı Çatladı, İstanbul’a Acil İniş Yaptı
THY Uçağında Panik: Havadaki Uçağın Camı Çatladı, İstanbul’a Acil İniş Yaptı
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Sivas seferini yapan yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçak İstanbul Havalimanı'na geri döndü.
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Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-2658 sefer sayılı TC-JVG kuyruk tescilli uçağı Boeing B737-800 tipi uçağı sabah 08.25'de Sivas seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.
Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı kokpit camı çatladı.
Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Kokpit camı çatlayan uçak saat 09.10'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.
THY uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından uçak camı değiştirilmek üzere bakıma alınırken, yolcular camı çatlayan uçağın yerine tahsis edilen yeni uçakla Sivas’a gönderilecek.
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Otobüsün camı çatlasa Ekrem Başkana ağızlarından içlerindeki lağımı kusacak olan trolleri yorumlara alalım 🧐
O gerzolar bunun içinde Ekrem'i suçlayabilir. Ne de olsa uçak İstanbul'dan kalkmış, Sivas'tan değil.. Bu bile yeter onlara..
arkadaşlar büyük bir sorun olarak görmeyin lütfen.kalkistan sonra olması çok vahim bir tesadüf olmuş.Eğer yüksek irtifada olsaydı.Allah göstermesin çok daha ... Devamını Gör