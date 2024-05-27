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Ekonomi Sınıfı Uçuş İçin Voleybol Federasyonu, THY'ye Cevap Verdi

Ekonomi Sınıfı Uçuş İçin Voleybol Federasyonu, THY'ye Cevap Verdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 09:42

Dünya ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Haziran'ın ikinci haftasında ABD'de yapılacak olan Milletler Ligi için 13 saatlik Amerika yolculuğunda ekonomi sınıfında uçtukları için Türk Hava Yolları’na tepki göstermişti. THY'den gelen açıklamaya Türkiye Voleybol Federasyonu cevap verdi.

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Dünyanın en iyi takımlarından olan, şampiyonluklarıyla Türkiye'de spora heyecan getiren A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Milletler Ligi için ABD'ye uçtu.

Dünyanın en iyi takımlarından olan, şampiyonluklarıyla Türkiye'de spora heyecan getiren A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Milletler Ligi için ABD'ye uçtu.

13 saat sürecek uçuşta, 2 metreye yakın boylarıyla Filenin Sultanları, ekonomi sınıfında uçarken, milli futbol takımının Ermenistan maçı için eriştiği özel uçak konforuna erişememelerini eleştiren görseller paylaştı.

13 saat sürecek uçuşta, 2 metreye yakın boylarıyla Filenin Sultanları, ekonomi sınıfında uçarken, milli futbol takımının Ermenistan maçı için eriştiği özel uçak konforuna erişememelerini eleştiren görseller paylaştı.

Detayları burada.

Eleştirilerin yoğunlaşması sonrası Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklama yaptı.

Eleştirilerin yoğunlaşması sonrası Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklama yaptı.

Detayları burada.

TVF'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

TVF'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere A Milli Kadın Voleybol takımı sporcularımız ve teknik ekibimiz bugün ABD’ye uçak yolculuğu gerçekleştirmektedir. Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir.

"Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır."

"Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır."

Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir.

THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır.

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"THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır."

"THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır."

THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır.

Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.

"Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir."

"Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir."
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