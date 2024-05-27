Ekonomi Sınıfı Uçuş İçin Voleybol Federasyonu, THY'ye Cevap Verdi
Ekonomi Sınıfı Uçuş İçin Voleybol Federasyonu, THY'ye Cevap Verdi
Dünya ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Haziran'ın ikinci haftasında ABD'de yapılacak olan Milletler Ligi için 13 saatlik Amerika yolculuğunda ekonomi sınıfında uçtukları için Türk Hava Yolları’na tepki göstermişti. THY'den gelen açıklamaya Türkiye Voleybol Federasyonu cevap verdi.
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Dünyanın en iyi takımlarından olan, şampiyonluklarıyla Türkiye'de spora heyecan getiren A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Milletler Ligi için ABD'ye uçtu.
13 saat sürecek uçuşta, 2 metreye yakın boylarıyla Filenin Sultanları, ekonomi sınıfında uçarken, milli futbol takımının Ermenistan maçı için eriştiği özel uçak konforuna erişememelerini eleştiren görseller paylaştı.
Eleştirilerin yoğunlaşması sonrası Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklama yaptı.
TVF'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:
"Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır."
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"THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır."
"Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir."
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