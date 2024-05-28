Yer Şirinevler! Playstation Salonunu Makineli Tüfekle Taradılar: 1 Ölü
Yer Şirinevler! Playstation Salonunu Makineli Tüfekle Taradılar: 1 Ölü
İstanbul Şirinevler'de 18 yaşındaki gencin öldüğü Playstation salonu baskınında yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Şirinevler’de dün saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içerisinden uzun namlulu silahla oyun salonuna doğru ateş açmıştı.
Saldırı sonucu iş yerinin önünde oturan 18 yaşındaki Eyüp Kara, başına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, bir süre bekliyor. Kapıyı açan saldırgan inecek gibi yapıyor ancak vazgeçiyor. Saldırgan ardından salona kurşun yağdırıyor.
Görüntülerde başına mermi isabet eden gencin yere yığıldığı görülüyor. Ardından saldırganlar araçla kaçıyor.
İHA tarafından servis edilen olay anı görüntüleri 👇
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