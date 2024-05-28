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Yer Şirinevler! Playstation Salonunu Makineli Tüfekle Taradılar: 1 Ölü

Yer Şirinevler! Playstation Salonunu Makineli Tüfekle Taradılar: 1 Ölü

Playstation Salonunu Şirinevler
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 12:32

İstanbul Şirinevler'de 18 yaşındaki gencin öldüğü Playstation salonu baskınında yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Şirinevler’de dün saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içerisinden uzun namlulu silahla oyun salonuna doğru ateş açmıştı.

Şirinevler’de dün saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içerisinden uzun namlulu silahla oyun salonuna doğru ateş açmıştı.

Saldırı sonucu iş yerinin önünde oturan 18 yaşındaki Eyüp Kara, başına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonucu iş yerinin önünde oturan 18 yaşındaki Eyüp Kara, başına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kara’nın oyun salonunda 3 gün önce işe başladığı ortaya çıkmıştı. Olay yerinden kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalanmıştı.

Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, bir süre bekliyor. Kapıyı açan saldırgan inecek gibi yapıyor ancak vazgeçiyor. Saldırgan ardından salona kurşun yağdırıyor.

Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, bir süre bekliyor. Kapıyı açan saldırgan inecek gibi yapıyor ancak vazgeçiyor. Saldırgan ardından salona kurşun yağdırıyor.

Görüntülerde başına mermi isabet eden gencin yere yığıldığı görülüyor. Ardından saldırganlar araçla kaçıyor.

Görüntülerde başına mermi isabet eden gencin yere yığıldığı görülüyor. Ardından saldırganlar araçla kaçıyor.

İHA tarafından servis edilen olay anı görüntüleri 👇

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