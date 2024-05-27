Üniversiteli Kıza Yolda Yürürken Taşla Saldıran Sanığın Cezası Belli Oldu!
Üniversiteli Kıza Yolda Yürürken Taşla Saldıran Sanığın Cezası Belli Oldu!
İstanbul Eyüpsultan'da yolda yürüyen üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.'nun başına taşla vuran sanık 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.’ya, 20 Ocak 2022’de okul yolunda hiç tanımadığı Özcan Mercan isimli bir kişinin taşlı saldırısına uğramıştı.
Olay anına ilişkin görüntüler 👇
1 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılarak tahliyesine karar veriler Özcan Mert için verilen karar daha sonra; hakkında akıl sağlının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle iptal edilmişti.
Dosya yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada sanık Mercan’ın "silahla basit yaralama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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