Üniversiteli Kıza Yolda Yürürken Taşla Saldıran Sanığın Cezası Belli Oldu!

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özcan Mercan’ı olayda kullanılan taşı silahtan sayarak 'silahla basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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