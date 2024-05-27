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Galatasaray- Fenerbahçe- Trabzonspor Sosyal Medyada Birbirine Girdi!

Galatasaray- Fenerbahçe- Trabzonspor Sosyal Medyada Birbirine Girdi!

Trabzon Fenerbahçe galatasaray
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 13:20

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sosyal medya atışmasına Trabzonspor da dahil oldu. 

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Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray, dün ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şampiyonluk sonrası sosyal medyadan 'kupa saplı' bir gönderme yapmıştı.

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray, dün ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şampiyonluk sonrası sosyal medyadan 'kupa saplı' bir gönderme yapmıştı.

Fenerbahçe cephesinden ise bu mesaja “1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından ‘Bizde harama yer yok.’ notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir” yanıt gelmişti.

Fenerbahçe cephesinden ise bu mesaja “1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından ‘Bizde harama yer yok.’ notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir” yanıt gelmişti.

Sosyal medyadaki bu atışmaya Fenerbahçe’nin paylaşımını alıntılayan Trabzonspor da dahil oldu. Trabzonspor Fenerbahçe'nin yanıtını alıntılayarak “Çünkü sizde haram çok” diye bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyadaki bu atışmaya Fenerbahçe’nin paylaşımını alıntılayan Trabzonspor da dahil oldu. Trabzonspor Fenerbahçe'nin yanıtını alıntılayarak “Çünkü sizde haram çok” diye bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe ise Trabzonspor'a "Kurulan ittifaklar gece mesaisinde" şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe ise Trabzonspor'a "Kurulan ittifaklar gece mesaisinde" şeklinde yanıt verdi.

Peki siz bu atışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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