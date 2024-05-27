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Şampiyonluk Sonrası Tatsız Kutlama: Okan Buruk'tan Küfürlü 'Şinanay' Performansı

Şampiyonluk Sonrası Tatsız Kutlama: Okan Buruk'tan Küfürlü 'Şinanay' Performansı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 11:58

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Şampiyonluk kutlamaları için Florya'da taraftarlarla bir araya gelen Teknik Direktör Okan Buruk, Sezen Aksu'nun 'Şinanay' şarkısının küfürlü versiyonunu taraftarlarla söyledi. 

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Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu alan Galatasaray'ın kutlamaları için taraftarlar ve teknik ekip Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi.

Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu alan Galatasaray'ın kutlamaları için taraftarlar ve teknik ekip Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi.

Sabah saatlerine kadar devam eden kutlamalara Sezen Aksu'nun 'Şinanay' performasının küfürlü bir şekilde söylendiği anlar damga vurdu. Şarkıyı 'A... s... G.Saray' olarak çeviren taraftarlara, Teknik Direktör Okan Buruk'ta eşlik etti.

Sabah saatlerine kadar devam eden kutlamalara Sezen Aksu'nun 'Şinanay' performasının küfürlü bir şekilde söylendiği anlar damga vurdu. Şarkıyı 'A... s... G.Saray' olarak çeviren taraftarlara, Teknik Direktör Okan Buruk'ta eşlik etti.

Okan Buruk'un taraftarlara eşlik ettiği anlar 🎥

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