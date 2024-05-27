Şampiyonluk Sonrası Tatsız Kutlama: Okan Buruk'tan Küfürlü 'Şinanay' Performansı

Dövme Tutkusu Sınır Tanımıyor: Aynı Anda Birden Çok Dövme Yapabilmek İçin Genel Anestezi Uyguladılar

Şampiyonluk Kutlayan Kadın Taraftarın Bayrağını Elinden Alıp, Ezdi! 'Burada Kutlama Yok, Olamaz'

Galatasaraylı Taraftarların Kutlamasına Amedspor Taraftarından Engel: 'Burası Amed, Burada Kutlama Yapmayın'

Verdiği Bir Röportajla Viral Olan Çiçekçi Kız Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın Videosunda Ortaya Çıktı