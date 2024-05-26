Fenerbahçe ile Galatasaray Taraftarının Tartışmasında Silah Patladı: 1 Taraftar Bacağından Vuruldu

Bağcılar'da Fenerbahçe taraftarları ile şampiyonluk kutlaması için sokağa çıkan Galatasaray taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu bir Galatasaray'lı taraftar bacağından vuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray takımının taraftarları farklı noktalarda kutlama yaptı. Kutlama noktalarından biri olan Bağcılar'da ise Fenerbahçe taraftarları ile tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonrası ateşlenen silahla bir Galatasaray taraftarı bacağından yaralandı. Olay çevredeki vatandaşların telefon kayıtlarına yansıdı. 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın