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Fenerbahçe ile Galatasaray Taraftarının Tartışmasında Silah Patladı: 1 Taraftar Bacağından Vuruldu

Fenerbahçe ile Galatasaray Taraftarının Tartışmasında Silah Patladı: 1 Taraftar Bacağından Vuruldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 00:10

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Bağcılar'da Fenerbahçe taraftarları ile şampiyonluk kutlaması için sokağa çıkan Galatasaray taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu bir Galatasaray'lı taraftar bacağından vuruldu. 

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Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray takımının taraftarları farklı noktalarda kutlama yaptı. Kutlama noktalarından biri olan Bağcılar'da ise Fenerbahçe taraftarları ile tartışma çıktı.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray takımının taraftarları farklı noktalarda kutlama yaptı. Kutlama noktalarından biri olan Bağcılar'da ise Fenerbahçe taraftarları ile tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonrası ateşlenen silahla bir Galatasaray taraftarı bacağından yaralandı. Olay çevredeki vatandaşların telefon kayıtlarına yansıdı. 🎥

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