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Konyaspor'un Stadyumunda Meşaleler Yandı: Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamaya Başladı

Konyaspor'un Stadyumunda Meşaleler Yandı: Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamaya Başladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.05.2024 - 21:25

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Konyaspor deplasmanında karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray'ın taraftarları şampiyonluk kutlamalarına başladı. Taraftarlar stadyumda meşale yakarak, tezahürat yaptı.  

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Konyaspor deplasmanında oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray'ın taraftarları Süper Lig şampiyonluğunu kutlamaya başladı.

Konyaspor deplasmanında oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray'ın taraftarları Süper Lig şampiyonluğunu kutlamaya başladı.

Taraftarın stadyumda meşale yakarak, tezahürat attığı görüldü.

Taraftarın stadyumda meşale yakarak, tezahürat attığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan kutlama görüntüleri 🎥

Stadın farklı noktasından bir diğer görüntü 🎥

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Maç bitiminde yaşanan sevinç 🎥

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