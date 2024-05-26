Konyaspor'un Stadyumunda Meşaleler Yandı: Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamaya Başladı

Konyaspor deplasmanında karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray'ın taraftarları şampiyonluk kutlamalarına başladı. Taraftarlar stadyumda meşale yakarak, tezahürat yaptı.
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Konyaspor deplasmanında oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray'ın taraftarları Süper Lig şampiyonluğunu kutlamaya başladı.
Taraftarın stadyumda meşale yakarak, tezahürat attığı görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan kutlama görüntüleri 🎥
Stadın farklı noktasından bir diğer görüntü 🎥
Maç bitiminde yaşanan sevinç 🎥
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