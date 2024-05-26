Bir Fenerbahçe Taraftarı Heyecanlı Bekleyişini Paylaştı: ''Tuttuğun Takım Şampiyon Olsun''

26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da şampiyonluk yarışı başlayacak. Konyaspor-Galatasaray maçı ve İstanbulspor-Fenerbahçe maçı aynı anda oynanacak. İki maçın sonucuna göre bu gece şampiyonluk kupasını hangi takımın kaldırdığı görülecek. 10 yıldır şampiyonluk sevincini yaşayamayan Fenerbahçe taraftarlı ise heyecanlı bekleyişlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.