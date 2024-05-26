Görüş Bildir
Haberler
Video
Büyük Emekli Mitingi'nde Özgür Özel Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Hedef Aldı: ''Gulyabani!''

Büyük Emekli Mitingi'nde Özgür Özel Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Hedef Aldı: ''Gulyabani!''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 18:18 Son Güncelleme: 26.05.2024 - 18:29

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde hakkında en çok konuşulan alanlardan birisi de 'ekonomik gündem'. Siyasiler de kendi mitinglerinde ekonomik duruma ilişkin farklı bakış açılarını gündeme getiriyor. İktidar parti ve muhalif parti üyeleri sık sık bu durum özelinde birbirlerine atıfta bulunuyorlar. Ankara'da gerçekleşen Büyük Emekli Miting'ine katılan Özgür Özel'in yaptığı gönderme ise oldukça konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ana muhalefet lideri Özgür Özel, Büyük Emekli Mitingi esnasında Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atıfta bulundu.

Ana muhalefet lideri Özgür Özel, Büyük Emekli Mitingi esnasında Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atıfta bulundu.

Özgür Özel: ''IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor, gulyabani. Mehmet Şimşek, al bu gulyabaniyi, Saray'a götür." dedi.

Özgür Özel: ''IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor, gulyabani. Mehmet Şimşek, al bu gulyabaniyi, Saray'a götür." dedi.

O anların görüntüsü;

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın