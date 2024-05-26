Büyük Emekli Mitingi'nde Özgür Özel Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Hedef Aldı: ''Gulyabani!''

Ülkemizde hakkında en çok konuşulan alanlardan birisi de 'ekonomik gündem'. Siyasiler de kendi mitinglerinde ekonomik duruma ilişkin farklı bakış açılarını gündeme getiriyor. İktidar parti ve muhalif parti üyeleri sık sık bu durum özelinde birbirlerine atıfta bulunuyorlar. Ankara'da gerçekleşen Büyük Emekli Miting'ine katılan Özgür Özel'in yaptığı gönderme ise oldukça konuşuldu.