Büyük Emekli Mitingi'nde Özgür Özel Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Hedef Aldı: ''Gulyabani!''

Ülkemizde hakkında en çok konuşulan alanlardan birisi de 'ekonomik gündem'. Siyasiler de kendi mitinglerinde ekonomik duruma ilişkin farklı bakış açılarını gündeme getiriyor. İktidar parti ve muhalif parti üyeleri sık sık bu durum özelinde birbirlerine atıfta bulunuyorlar. Ankara'da gerçekleşen Büyük Emekli Miting'ine katılan Özgür Özel'in yaptığı gönderme ise oldukça konuşuldu.
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Ana muhalefet lideri Özgür Özel, Büyük Emekli Mitingi esnasında Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atıfta bulundu.
Özgür Özel: ''IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor, gulyabani. Mehmet Şimşek, al bu gulyabaniyi, Saray'a götür." dedi.
O anların görüntüsü;
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