“14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu Yerine İmamoğlu ya da Yavaş Olsaydı Seçimi Kazanır mıydı?” Sorusu Cevabını Buldu
“14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu Yerine İmamoğlu ya da Yavaş Olsaydı Seçimi Kazanır mıydı?” Sorusu Cevabını Buldu
Metropoll Araştırma, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında Ekrem İmamoğlu yerinen Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu’ndan birinin olması durumunda seçim sonucunun değişip değişmeyeceği üzerine yaptığı anketin sonuçları belli oldu. İşte herkesin sonucunu merak ettiği o anketin yanıtları…
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14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimde Recep Tayyip Erdoğan, karşısındaki Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak yeniden Cumhurbaşkanı olmuştu.
Seçim öncesinde ve sonrasında da en çok konuşulan konulardan biri Millet İttifakı adayının Kemal Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’tan birinin olabileceğiydi.
Metropoll Araştırma da son anketinde herkesin sonucunu merak ettiği soruyu sordu: “14 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı seçimi kazanır mıydı?”
Ankete katılanların yüzde 56’sı ‘Evet kazanırdı’ derken yüzde 35.7’si ‘Erdoğan kazanırdı’ dedi.
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