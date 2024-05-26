“14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu Yerine İmamoğlu ya da Yavaş Olsaydı Seçimi Kazanır mıydı?” Sorusu Cevabını Buldu

Metropoll Araştırma, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında Ekrem İmamoğlu yerinen Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu’ndan birinin olması durumunda seçim sonucunun değişip değişmeyeceği üzerine yaptığı anketin sonuçları belli oldu. İşte herkesin sonucunu merak ettiği o anketin yanıtları…