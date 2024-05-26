Şampiyon Galatasaray! Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'de Mutlu Sona Ulaştı

Süper Lig’in 38. ve son haftasında lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk ve öğrencileri, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, lig tarihindeki 24. kupasına uzandı.