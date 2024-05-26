Şampiyon Galatasaray! Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'de Mutlu Sona Ulaştı
Şampiyon Galatasaray! Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'de Mutlu Sona Ulaştı
Süper Lig’in 38. ve son haftasında lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk ve öğrencileri, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, lig tarihindeki 24. kupasına uzandı.
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Süper Lig'de rekorlarla tarihe geçen şampiyonluk yarışı noktalandı.
Sezonun son haftasına üç puanlık avantajla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde giren lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3 golle geçti.
Galibiyeti getiren goller, 30 ve 51. dakikalarda Icardi, 53. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Ev sahibinin tek golünü ise 78'de Prip attı.
Cimbom, deplasmanda aldığı bu zaferle 2023-2024 sezonunu 102 puanla tamamladı ve Süper Lig'de 24. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın paylaşımı 👇
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