Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Şampiyon Galatasaray! Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'de Mutlu Sona Ulaştı

Şampiyon Galatasaray! Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'de Mutlu Sona Ulaştı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 21:01

Süper Lig’in 38. ve son haftasında lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk ve öğrencileri, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, lig tarihindeki 24. kupasına uzandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Süper Lig'de rekorlarla tarihe geçen şampiyonluk yarışı noktalandı.

Süper Lig'de rekorlarla tarihe geçen şampiyonluk yarışı noktalandı.

Sezonun son haftasına üç puanlık avantajla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde giren lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3 golle geçti.

Sezonun son haftasına üç puanlık avantajla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde giren lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3 golle geçti.

Galibiyeti getiren goller, 30 ve 51. dakikalarda Icardi, 53. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Ev sahibinin tek golünü ise 78'de Prip attı.

Galibiyeti getiren goller, 30 ve 51. dakikalarda Icardi, 53. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Ev sahibinin tek golünü ise 78'de Prip attı.

Cimbom, deplasmanda aldığı bu zaferle 2023-2024 sezonunu 102 puanla tamamladı ve Süper Lig'de 24. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Cimbom, deplasmanda aldığı bu zaferle 2023-2024 sezonunu 102 puanla tamamladı ve Süper Lig'de 24. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın paylaşımı 👇

Galatasaray'ın paylaşımı 👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
59
36
21
16
8
3
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın