Skandal Olay! Galatasaray'ın Kalecisi Günay Şampiyonluk Kutlamalarına 4. Hakemi de Dahil Etmek İstedi
Skandal Olay! Galatasaray'ın Kalecisi Günay Şampiyonluk Kutlamalarına 4. Hakemi de Dahil Etmek İstedi
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Konyaspor maçında skandal bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün kalecisi Günay Güvenç'in maçın son dakikalarındaki sevinç gösterilerine 4. hakemi de almak istediği görüldü.
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Trendyol Lig’in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti.
Karşılaşmaların bitimine saniyeler kala ise dikkat çekici bir olay yaşandı. Günay Güvenç'in 4. Hakem Muhammet Ali Metoğlu'nu şampiyonluk kutlamasına dahil etmek istediği kameralara yansıdı.
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