Skandal Olay! Galatasaray'ın Kalecisi Günay Şampiyonluk Kutlamalarına 4. Hakemi de Dahil Etmek İstedi

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Konyaspor maçında skandal bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün kalecisi Günay Güvenç'in maçın son dakikalarındaki sevinç gösterilerine 4. hakemi de almak istediği görüldü.