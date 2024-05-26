Galatasaray'ın Şampiyonluğu Sonrası Astrolog Meral Güven'den İlk Açıklama!

'Beni peygamber ilan etmeye çalıştınız. Siz kimsiniz, bana bir halt edeceğinizi söylediniz. Bir futbol topu için Allah'ından vazgeçenler dinsizdir. Siz bunu hak ettiniz. Ben aciz bir kul olduğumu, her şeyin en doğrusunu Allah bilir dediğimi bir kenara koydunuz. Beni ilahlaştırmaya çalıştınız. Ne oldu, ne oldu? Renginiz mi soldu? Solar, solar. Hadi yine manşet yapsanıza. Büyük okyanusta deli deli dalgalar da yüzmeye çalıştığınız sonuç, bu olmaktan öte gitmez. Sıranızı bekleyin, sıra size de gelecek. Çünkü Allah var gam yok.'