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Galatasaray'ın Şampiyonluğu Sonrası Astrolog Meral Güven'den İlk Açıklama!

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Sonrası Astrolog Meral Güven'den İlk Açıklama!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
27.05.2024 - 00:11

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözüldü. Galatasaray, sezonun son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Astrolog Meral Güven'den herkesi şaşkına çeviren paylaşımlar geldi.

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Ünlü astrolog Meral Güven, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönünde oldukça iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü astrolog Meral Güven, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönünde oldukça iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasının ardından gözler Güven'e çevrildi.

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasının ardından gözler Güven'e çevrildi.

Güven, maçın ardından yaptığı paylaşımlarla kendisine gelen yorumlara cevap verdi.

Güven, maçın ardından yaptığı paylaşımlarla kendisine gelen yorumlara cevap verdi.

"Beter olun"

"Beter olun"

'Yüce Mevlama şükürler olsun ki, hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah’a ortak koşmak neymiş gördünüz mü. Oh Rabbim, sana şükürler olsun, dualarımı kabul ettin ya, Rabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya, alın bakalım sonuca. Beter olun, öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar.'

"Tehdit, hakaret"

"Tehdit, hakaret"

'Ben size gidin de beni manşet mi yapın dedim. Ben Allah'la sümme hâşa pazarlığım mı var dedim, siz kimsiniz ya? Kendi kendinize beni manşet ettiniz. Şimdi de tehdit, hakaret küfür yürüyün gidin. Allah’a ortak koşan insanlar her zaman eksikledir ve eksik kalmaya mahkumlardır yüce Mevlam ne eyler güzel eyler şükürler olsun. Rabbime âmin ölmüş çocuğuma edilen küfürlerin hesabını çok şükür sordu. Sıra mutlaka Galatasaray tarafına da gelecek. Hadi bakalım.'

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"Siz bunu hak ettiniz"

"Siz bunu hak ettiniz"

'Beni peygamber ilan etmeye çalıştınız. Siz kimsiniz, bana bir halt edeceğinizi söylediniz. Bir futbol topu için Allah'ından vazgeçenler dinsizdir. Siz bunu hak ettiniz. Ben aciz bir kul olduğumu, her şeyin en doğrusunu Allah bilir dediğimi bir kenara koydunuz. Beni ilahlaştırmaya çalıştınız. Ne oldu, ne oldu? Renginiz mi soldu? Solar, solar. Hadi yine manşet yapsanıza. Büyük okyanusta deli deli dalgalar da yüzmeye çalıştığınız sonuç, bu olmaktan öte gitmez. Sıranızı bekleyin, sıra size de gelecek. Çünkü Allah var gam yok.'

"Ben salak mıyım?"

"Ben salak mıyım?"

'Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz! Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim, bir kez taktir görmedim. Şimdi takdir görmeyeceğimi bile bile... Ne zannettiniz, ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Hepsi fasa fiso. Hepiniz fasa fisosunuz. Haydi bakalım, Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın. Size kardeş tavsiyesi.'

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