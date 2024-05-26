Galatasaray'ın Şampiyonluğu Sonrası Astrolog Meral Güven'den İlk Açıklama!
Galatasaray'ın Şampiyonluğu Sonrası Astrolog Meral Güven'den İlk Açıklama!
Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözüldü. Galatasaray, sezonun son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Astrolog Meral Güven'den herkesi şaşkına çeviren paylaşımlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü astrolog Meral Güven, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönünde oldukça iddialı açıklamalarda bulunmuştu.
Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasının ardından gözler Güven'e çevrildi.
Güven, maçın ardından yaptığı paylaşımlarla kendisine gelen yorumlara cevap verdi.
"Beter olun"
"Tehdit, hakaret"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Siz bunu hak ettiniz"
"Ben salak mıyım?"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın