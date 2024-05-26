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Süper Lig'de Puan Rekoru Kırarak Şampiyonluk Sevinci Yaşayan Galatasaray'a Gelen Yorumlar

Süper Lig'de Puan Rekoru Kırarak Şampiyonluk Sevinci Yaşayan Galatasaray'a Gelen Yorumlar

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 21:32

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

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Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 102 yaptı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Aslan, şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 102 yaptı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Aslan, şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig’in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig’in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.

Rekor puanla ulaşılan şampiyonluğa sosyal medyadan gelen yorumlar 👇

Rekor puanla ulaşılan şampiyonluğa sosyal medyadan gelen yorumlar 👇
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