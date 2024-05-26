Süper Lig Zor Gibi! Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan Ekibinden İnanılmaz Teklif
Süper Lig Zor Gibi! Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan Ekibinden İnanılmaz Teklif
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Jose Mourinho hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Portekizli çalıştırıcının kapısını astronomik bir teklifle çaldı.
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Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, seçim vaadi olarak teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı.
Yıldırım'ın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de ünlü isim ile görüştüklerini ifade etmişti.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif aldığını dile getirdi.
Roşu, haberinde Al-Qadsiah'ın Jose Mourinho için 150 milyon euroyu gözden çıkardığını belirtti.
Ayrıca, tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'den bir senelik sözleşme istediği sarı-lacivertli kulübün ise buna sıcak bakmadığı vurguladı.
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