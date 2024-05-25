Ankaragücü'nün Futbolcusu Garry Rodrigues Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na İsyan Etti!
Ankaragücü'nün Futbolcusu Garry Rodrigues Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na İsyan Etti!
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün Afrikalı yıldızı Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından teknik direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe formalı da giyen tecrübeli futbolcu, kadroya alınmadığı için sert ifadeler kullandı.
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Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, sezonun son haftasında oynayacakları Trabzonspor maçının kadrosuna Garry Rodrigues'i dahil etmedi.
33 yaşındaki futbolcu, Belözoğlu hakkında " "Uzun zamandır benimle derdi olan, elindeki gücü zorbalıkla kullanan biriyle çalışıyorum. Onun kinine anlam veremiyorum. Beni sakat futbolcular olmasına rağmen kadroya almaması bardağı taşırdı." ifadelerini kullandı.
Garry Rodrigues'in açıklaması 👇
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