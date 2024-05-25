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Ankaragücü'nün Futbolcusu Garry Rodrigues Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na İsyan Etti!

Ankaragücü'nün Futbolcusu Garry Rodrigues Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na İsyan Etti!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 00:14

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün Afrikalı yıldızı Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından teknik direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe formalı da giyen tecrübeli futbolcu, kadroya alınmadığı için sert ifadeler kullandı.

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Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, sezonun son haftasında oynayacakları Trabzonspor maçının kadrosuna Garry Rodrigues'i dahil etmedi.

Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, sezonun son haftasında oynayacakları Trabzonspor maçının kadrosuna Garry Rodrigues'i dahil etmedi.

33 yaşındaki futbolcu, Belözoğlu hakkında " "Uzun zamandır benimle derdi olan, elindeki gücü zorbalıkla kullanan biriyle çalışıyorum. Onun kinine anlam veremiyorum. Beni sakat futbolcular olmasına rağmen kadroya almaması bardağı taşırdı." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu, Belözoğlu hakkında " "Uzun zamandır benimle derdi olan, elindeki gücü zorbalıkla kullanan biriyle çalışıyorum. Onun kinine anlam veremiyorum. Beni sakat futbolcular olmasına rağmen kadroya almaması bardağı taşırdı." ifadelerini kullandı.

Garry Rodrigues'in açıklaması 👇

Garry Rodrigues'in açıklaması 👇

Her hafta sıkı bir şekilde çalışıyor olmama rağmen yine ısrarla oynatılmadım, bir kişinin egosu uğruna. Son ana kadar varımla yoğumla emek vermeme rağmen yine emeğimin karşılığını alamadım. Bugüne kadar sustum, artık susmayacağım.

Ligde kalma mücadelesi verdiğimiz bu son derece kritik maçta, sakat olan oyuncuların bile olduğu kadrodan çıkarılmam benim için bardağı taşıran son damla oldu.

Oyuncu listesini gördüğümüzde takım arkadalarım bile oldukça şaşırdı. Ben bu maç için kanımın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırken; takımına destek olmam gereken bu önemli günde, maçı evden izlemek zorunda kalmak çok ağrıma gidiyor.

Mevcut durum veya şu an bulunduğum kulüp ile bir alakası olmayan, geçmişten gelen bu anlamsız tavır beni oldukça yıpratıyor. Sebepsiz yere profesyonelliğe aykırı hiçbir davranışım olmamasına rağmen defalarca bu haksızlığı yaşadım.

Uzun zamandır benimle şahsi bir derdi olan, elindeki gücü zorbalık için kullanan biriyle bugüne kadar beraber çalıştım, defalarca onunla iletişim kurmayı denedim ama hiçbir fayda etmedi. Kinine anlam veremiyorum.

Ben ailemle beraber bu şehirde oldukça mutlu olmama rağmen karşımda beni bitirmeye çalışan bir insanla mücadele etmek beni fazlasıyla üzüyor.

Kulübüme, takımıma, taraftarıma uzak kalmak; bir insanın egosu yüzünden buna zorlanmak çok zor. Bu takım ligde kalmalı, sonuna kadar takım arkadaşlarımı destekliyorum. Yanınızda olamadığım için çok üzgünüm.

Yaşadıklarımı sizlerle paylaştım, bu saatten sonra takdir sizlerin...'

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