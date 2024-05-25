Milli Kaleci Altay Bayındır Manchester United Formasıyla FA CUP'ta Şampiyonluğa Ulaştı
Milli Kaleci Altay Bayındır Manchester United Formasıyla FA CUP'ta Şampiyonluğa Ulaştı
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester City’i mağlup ederek şampiyon oldu. Milli kaleci Altay Bayındır, kariyerindeki üçüncü kupasına uzandı.
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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) final mücadelesinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi
Wembley Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol perdesini 30. dakikada Alejandro Garnacho açtı.
United, 39'da Kobbie Mainoo’nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu skorla noktalandı.
87. dakikada City, Doku ile skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Manchester United, 8 yıl aradan sonra FA CUP'ı müzesine götürdü.
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