Gerginlik mi Mahcubiyet mi? Konyaspor Maçı Öncesinde Okan Buruk'un Otobüsteki İfadesine Gelen Yorumlar
Gerginlik mi Mahcubiyet mi? Konyaspor Maçı Öncesinde Okan Buruk'un Otobüsteki İfadesine Gelen Yorumlar
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Konya yolculuğu öncesindeki hali, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bazı taraftarlar, durumu gerginlik olarak tanımlarken bazıları da mahcubiyete yordu.
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Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk şansını sezonun son haftasına bıraktı.
Pazar günü saat 19'da Konyaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, rakibine yenilmemesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Heyecanla beklenen maç öncesinde Galatasaray taraftarı, bugün takımlarını Konya'ya uğurladı.
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