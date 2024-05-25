Jose Mourinho'nun Maliyeti Ortaya Çıktı! Portekizli Teknik Direktör Ne Kadar Maaş İstiyor?
Jose Mourinho'nun Maliyeti Ortaya Çıktı! Portekizli Teknik Direktör Ne Kadar Maaş İstiyor?
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği ücret ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu tecrübeli teknik adamın sözleşmesi hakkında net bir bilgi verdi.
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde ay sonunda yapacağı seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.
Yıldırım, seçim vaadi olarak dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ve anlaşma aşamasında olduklarını belirtmişti.
Geçtiğimiz günlerde Yıldırım'ın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de Portekizli çalıştırıcı ile görüşüldüğünü ifade etmişti.
Ünlü teknik adamın istediği ücret belli oldu.
Sports Digitale'in programında konuşan Yağız Sabuncuoğlu, "Jose Mourinho'nun 2 yıllık maliyeti vergilerle beraber toplam 46-47 milyon euro. Net bir bilgi bu." dedi.
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61 yaşındaki teknik direktör, son olarak İtalya Seri A ekibi Roma'yı çalıştırmıştı.
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