Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un Yeni Yönetiminde Selahattin Baki'ye Yer Vermemesi Tepki Topladı
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un Yeni Yönetiminde Selahattin Baki'ye Yer Vermemesi Tepki Topladı
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu. Listede Acun Ilıcalı yer alırken bu sezonun sarı-lacivertli öne çıkan isimlerinden biri olan Selahattin Baki, kendine yer bulamadı. Koç, Baki hakkında açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile başkanlık mücadelesi verecek olan Ali Koç'un yanında yer alacak isimler netlik kazandı.
Koç, Acun Ilcalı'yı kuruluna dahil ederken 6 senedir beraber çalıştığı Selahattin Baki ile yola devam etmeme kararı aldı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Baki hakkında şunları söyledi 👇
Koç'un konuştuğu sırada Baki'nin ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.
Bazı taraftarlar, yöneticiyle devam edilmesi gerektiğini dile getirdi. 👇
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Koç holding ali koça kalırsa, holdingin vay haline ben bu adamın bütün doğruları aynı anda yaptığını bugünde dahil 6 yıldır görmedim