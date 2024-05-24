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Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un Yeni Yönetiminde Selahattin Baki'ye Yer Vermemesi Tepki Topladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un Yeni Yönetiminde Selahattin Baki'ye Yer Vermemesi Tepki Topladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
24.05.2024 - 10:48

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu. Listede Acun Ilıcalı yer alırken bu sezonun sarı-lacivertli öne çıkan isimlerinden biri olan Selahattin Baki, kendine yer bulamadı. Koç, Baki hakkında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile başkanlık mücadelesi verecek olan Ali Koç'un yanında yer alacak isimler netlik kazandı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile başkanlık mücadelesi verecek olan Ali Koç'un yanında yer alacak isimler netlik kazandı.

Koç, Acun Ilcalı'yı kuruluna dahil ederken 6 senedir beraber çalıştığı Selahattin Baki ile yola devam etmeme kararı aldı.

Koç, Acun Ilcalı'yı kuruluna dahil ederken 6 senedir beraber çalıştığı Selahattin Baki ile yola devam etmeme kararı aldı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Baki hakkında şunları söyledi 👇

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Baki hakkında şunları söyledi 👇

'6 sene boyunca en en yakın çalıştığım yönetici Selahattin Baki'dir. 6 sene boyunca en çok saldırılan Selahattin Baki'dir. Son olarak ben istemeden saldırmışım (Gülerek). Futbolun içinde olduğu, benle yakın çalıştığı için iftiralara uğramıştır. 2-3 maç dışında hiçbir maçta kafilemizi yalnız bırakmamıştır. Çok büyük transferlere imza atmıştır. Pazarlık yapmayı bizlerden daha iyi bilmiştir. En önemli imzası Kim Min-Jae'dir, tek başına yapmıştır. Fred'de büyük payı vardır. Selahattin Baki, dışarıdan bize katkı sağlar. İlk transferlerimize, son transferlerimize bakın, arada fark var. İlk dönemde elimiz kolumuz mali açıdan çok bağlıydı, onu da unutmayın.'

Koç'un konuştuğu sırada Baki'nin ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

Koç'un konuştuğu sırada Baki'nin ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.
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Bazı taraftarlar, yöneticiyle devam edilmesi gerektiğini dile getirdi. 👇

Bazı taraftarlar, yöneticiyle devam edilmesi gerektiğini dile getirdi. 👇
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Monte kristo kontu

Koç holding ali koça kalırsa, holdingin vay haline ben bu adamın bütün doğruları aynı anda yaptığını bugünde dahil 6 yıldır görmedim