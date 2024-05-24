Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un Yeni Yönetiminde Selahattin Baki'ye Yer Vermemesi Tepki Topladı

'6 sene boyunca en en yakın çalıştığım yönetici Selahattin Baki'dir. 6 sene boyunca en çok saldırılan Selahattin Baki'dir. Son olarak ben istemeden saldırmışım (Gülerek). Futbolun içinde olduğu, benle yakın çalıştığı için iftiralara uğramıştır. 2-3 maç dışında hiçbir maçta kafilemizi yalnız bırakmamıştır. Çok büyük transferlere imza atmıştır. Pazarlık yapmayı bizlerden daha iyi bilmiştir. En önemli imzası Kim Min-Jae'dir, tek başına yapmıştır. Fred'de büyük payı vardır. Selahattin Baki, dışarıdan bize katkı sağlar. İlk transferlerimize, son transferlerimize bakın, arada fark var. İlk dönemde elimiz kolumuz mali açıdan çok bağlıydı, onu da unutmayın.'