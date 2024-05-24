Beşiktaş'ın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe Birçok Efsane İsmin Yapamadığını Yaptı!
Beşiktaş'ın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe Birçok Efsane İsmin Yapamadığını Yaptı!
2023-2024 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş oldu. Bu başarı ile siyah-beyazlı kulübün teknik sorumlusu Serdar Topraktepe adını tarihe yazdırdı.
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Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati’nin son dakikada gelen golüyle 3-2 yenerek kötü geçen bir sezonun ardından taraftarına kupa sevinci yaşattı.
Serdar Topraktepe, kulüp tarihinde Tayfur Havutçu ve Sergen Yalçın'dan sonra hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nı kazanan üçüncü isim oldu.
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