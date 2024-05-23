Astrolog Meral Güven'den Yeni Şampiyonluk Açıklaması: Fenerbahçe mi Galatasaray mı Mutlu Sona Ulaşacak?
Astrolog Meral Güven'den Yeni Şampiyonluk Açıklaması: Fenerbahçe mi Galatasaray mı Mutlu Sona Ulaşacak?
Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup edip zirveyle puan farkını 3'e indirmesinin ardından Astrolog Meral Güven'den yeni şampiyonluk tahmini geldi. Güven, 'Kartlarım ısrarla üstüne bastıra bastıra söylüyor.' diyerek hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı.
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Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de hesaplar değişti.
Lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertlilerde gözler, şampiyonluk için sezonun son haftasına çevrilirken Astrolog Meral Güven'den yeni bir açıklama geldi.
TGRT Haber'e konuk olan Güven, "Kartlarım ısrarla üstüne bastıra bastıra hala daha Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylüyor. Harita da kartlarım da bunu söylüyor, Fenerbahçe mucizevi şampiyonluk yaşayacak." dedi.
Ünlü astrolog, 14 ay önce de "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe ve Galatasaray son maça kadar şampiyonluk için yarışacaklar. Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." demişti.
Peki kim nasıl şampiyon olur? 38. haftada Galatasaray, Konyaspor'a yenilmezse şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe için ise tek şans İstanbulspor'u yenip Galatasaray'ın yenilmesini beklemek.
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