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Aziz Yıldırım Teknik Direktör Jose Mourinho ile Görüştüklerini Söyleyen Beşiktaş Yönetimini Yalanladı!

Aziz Yıldırım Teknik Direktör Jose Mourinho ile Görüştüklerini Söyleyen Beşiktaş Yönetimini Yalanladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.05.2024 - 08:27

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın Jose Mourinho açıklamasına tepki gösterdi. Yıldırım, siyah-beyazlı kulübün açıklamasının doğru olmadığını belirtti.

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Fenerbahçe'de başkanlığa aday Aziz Yıldırım, göreve gelmesi halinde teknik direktörlük için düşündükleri ismin Jose Mourinho olduğunu açıklamıştı.

Fenerbahçe'de başkanlığa aday Aziz Yıldırım, göreve gelmesi halinde teknik direktörlük için düşündükleri ismin Jose Mourinho olduğunu açıklamıştı.

Yıldırım, Portekizli çalıştırıcı ile anlaşma aşamasında olduklarını belirtmişti.

Yıldırım, Portekizli çalıştırıcı ile anlaşma aşamasında olduklarını belirtmişti.

Ancak Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de ünlü isim ile görüştüklerini ifade etmişti.

Ancak Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de ünlü isim ile görüştüklerini ifade etmişti.

Yücel, “Mourinho ile İstanbul’da boğazda bir otelde görüştük. Teklifimize sıcak yaklaştı. Ekonomik detaylar halledildi. Gelecek hafta İtalya’ya giderek yüz yüze tekrar görüşeceğiz. Maliyetini ben karşılayacağım. Mourinho olmazsa çıtamız bu seviyede olacak” demişti.

Siyah-beyazlı kulübe Aziz Yıldırım'dan cevap geldi.

Siyah-beyazlı kulübe Aziz Yıldırım'dan cevap geldi.

Fenerbahçe'nin başkan adayı, yaşananlar üzerine düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. 👇

Fenerbahçe'nin başkan adayı, yaşananlar üzerine düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. 👇

'Beşiktaş, Jose Mourinho için '7 milyon euro'ya anlaştık' diyormuş. Üstüne 5 daha vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Yanlış yapıyorlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Buradan Sayın Hasan Arat'a söyleyeyim. Bu tip şeylerden vazgeçsinler. 7 milyon euro'ya geliyorsa, biz çekilelim. Bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Birbirimize saygılı olacağız. Jose Mourinho, 'Reklam çekimi için İstanbul'a geldiğimde, Beşiktaş'tan 2 kişi otele geldi. Onlarla sohbet ettik' dedi. 'Öyle bir görüşmemiz olmadı' dedi. Konu budur.'

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