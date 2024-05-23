Aziz Yıldırım Teknik Direktör Jose Mourinho ile Görüştüklerini Söyleyen Beşiktaş Yönetimini Yalanladı!

'Beşiktaş, Jose Mourinho için '7 milyon euro'ya anlaştık' diyormuş. Üstüne 5 daha vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Yanlış yapıyorlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Buradan Sayın Hasan Arat'a söyleyeyim. Bu tip şeylerden vazgeçsinler. 7 milyon euro'ya geliyorsa, biz çekilelim. Bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Birbirimize saygılı olacağız. Jose Mourinho, 'Reklam çekimi için İstanbul'a geldiğimde, Beşiktaş'tan 2 kişi otele geldi. Onlarla sohbet ettik' dedi. 'Öyle bir görüşmemiz olmadı' dedi. Konu budur.'