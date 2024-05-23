Aziz Yıldırım Teknik Direktör Jose Mourinho ile Görüştüklerini Söyleyen Beşiktaş Yönetimini Yalanladı!
Aziz Yıldırım Teknik Direktör Jose Mourinho ile Görüştüklerini Söyleyen Beşiktaş Yönetimini Yalanladı!
Fenerbahçe'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın Jose Mourinho açıklamasına tepki gösterdi. Yıldırım, siyah-beyazlı kulübün açıklamasının doğru olmadığını belirtti.
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Fenerbahçe'de başkanlığa aday Aziz Yıldırım, göreve gelmesi halinde teknik direktörlük için düşündükleri ismin Jose Mourinho olduğunu açıklamıştı.
Yıldırım, Portekizli çalıştırıcı ile anlaşma aşamasında olduklarını belirtmişti.
Ancak Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de ünlü isim ile görüştüklerini ifade etmişti.
Siyah-beyazlı kulübe Aziz Yıldırım'dan cevap geldi.
Fenerbahçe'nin başkan adayı, yaşananlar üzerine düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. 👇
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