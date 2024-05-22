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Ergin Ataman ile Fenerbahçeli Taraftarlar Karşı Karşıya: Küfürler Havada Uçuştu

Ergin Ataman ile Fenerbahçeli Taraftarlar Karşı Karşıya: Küfürler Havada Uçuştu

Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 23:21

Eurolegue’de Final-Four’a kalan Panathinaikos, finalin oynanacağı Almanya’nın Berlin kentine geldi. Panathinaikos’un koçu Ergin Ataman, otele girişte Fenerbahçeli taraftarlarının yaptığı küfürlü tezahürata tepki gösterdi. İşte yaşanan gergin anlar…

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Euroleague’de bu hafta sonu Final-Four heyacanı yaşanacak.

Euroleague’de bu hafta sonu Final-Four heyacanı yaşanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final-Four’un yarı final eşleşmesinde Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final-Four’un yarı final eşleşmesinde Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos’un, Berlin’de konaklayacağı otele girişte Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftar arasında tartışma yaşandı.

Panathinaikos’un, Berlin’de konaklayacağı otele girişte Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftar arasında tartışma yaşandı.

DİKKAT! KÜFÜRLÜ İÇERİK… İşte yaşanan tartışmanın görüntüleri 👇

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