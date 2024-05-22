Ergin Ataman ile Fenerbahçeli Taraftarlar Karşı Karşıya: Küfürler Havada Uçuştu
Ergin Ataman ile Fenerbahçeli Taraftarlar Karşı Karşıya: Küfürler Havada Uçuştu
Eurolegue’de Final-Four’a kalan Panathinaikos, finalin oynanacağı Almanya’nın Berlin kentine geldi. Panathinaikos’un koçu Ergin Ataman, otele girişte Fenerbahçeli taraftarlarının yaptığı küfürlü tezahürata tepki gösterdi. İşte yaşanan gergin anlar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Euroleague’de bu hafta sonu Final-Four heyacanı yaşanacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final-Four’un yarı final eşleşmesinde Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
Panathinaikos’un, Berlin’de konaklayacağı otele girişte Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftar arasında tartışma yaşandı.
DİKKAT! KÜFÜRLÜ İÇERİK… İşte yaşanan tartışmanın görüntüleri 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın