Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a İsrail Temsilcisi Maccabi Cephesinden Skandal Sözler!
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a İsrail Temsilcisi Maccabi Cephesinden Skandal Sözler!
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EuroLeague play-off çeyrek final serisi ilk maçında evinde Maccabi'ye 91-87 kaybeden Pana, ikinci maçta gülen taraf oldu.
Ergin Ataman ve öğrencileri, karşılaşmayı 95-79 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.
OAKA Altion'da oynanan mücadelenin ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı.
Basın toplantısında konuşan Ataman, “Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." dedi.
Ataman'nın açıklamaları 👇
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1-1 eşitliğin olduğu ve üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.
Maccabi, "güvenlik endişeleri" sebebiyle 9 Kasım'dan bu yana iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynuyor.
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