Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a İsrail Temsilcisi Maccabi Cephesinden Skandal Sözler!

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off serisi 2. maçında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk etti. Mücadele, ev sahibi ekibin galibiyetiyle noktalandı. Ataman, maç sonunda deplasman ekibinden birisinin kendisine tehdit dolu sözler söylediğini ifade etti.