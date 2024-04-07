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Ekrem İmamoğlu Maça Gitmişti: Fenerbahçe Beko'nun Anonsörü Mertcan Bilici Paylaşımıyla Güldürdü

Ekrem İmamoğlu Maça Gitmişti: Fenerbahçe Beko'nun Anonsörü Mertcan Bilici Paylaşımıyla Güldürdü

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
07.04.2024 - 11:26

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Euroleague'deki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşmasını yerinden takip etmişti. Sarı-lacivertlilerin anonsörü Mertcan Bilici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güldürdü.

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THY EuroLeague’in 33’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes’e 82-80 mağlup oldu.

THY EuroLeague’in 33’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes’e 82-80 mağlup oldu.
media.fenerbahce.org

Mücadelenin en skorer ismi Anadolu Efes'te 21 sayı kaydeden Will Clyburn oldu. Bu maçın ardından Anadolu Efes, 16'ncı galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko ise 13'üncü kez sahadan mağlup ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi Anadolu Efes'te 21 sayı kaydeden Will Clyburn oldu. Bu maçın ardından Anadolu Efes, 16'ncı galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko ise 13'üncü kez sahadan mağlup ayrıldı.
media.fenerbahce.org

Avrupa arenasındaki Türk derbisini tribünden takip edenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

Avrupa arenasındaki Türk derbisini tribünden takip edenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.
media.fenerbahce.org

İmamoğlu, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından önce anons edildi ve tribünler tarafından alkışlandı 👇

Anonsör Mertan Bilici, kendisini “Ekrem İmaro" diye anons etmemek için zor tuttuğunu ifade etti.

Anonsör Mertan Bilici, kendisini “Ekrem İmaro" diye anons etmemek için zor tuttuğunu ifade etti.
twitter.com
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Yerel seçimler öncesinde yapılan sokak röportajlarında bazı vatandaşlar, adayların isimlerini birbirine karıştırmış ve ortaya “Ekrem İmaro, İmam Kurum, Ekrem Kurum, Ekremoğlu, Miroğlu" gibi ifadeler çıkmıştı.

Yerel seçimler öncesinde yapılan sokak röportajlarında bazı vatandaşlar, adayların isimlerini birbirine karıştırmış ve ortaya “Ekrem İmaro, İmam Kurum, Ekrem Kurum, Ekremoğlu, Miroğlu" gibi ifadeler çıkmıştı.

Bilici'nin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü 👇

Bilici'nin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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