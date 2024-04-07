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Barcelona - Maccabi Tel Aviv Maçında İspanyol Taraftarlar "Katil İsrail" Tezahüratları Yaptı

Barcelona - Maccabi Tel Aviv Maçında İspanyol Taraftarlar "Katil İsrail" Tezahüratları Yaptı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
07.04.2024 - 08:35

THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, Barcelona'ya konuk oldu. İspanyol taraftarlar, Gazze'de yaşanan olaylara dair 'Katil İsrail' ve 'Soykırıma Hayır' tezahüratları yaptı.

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Ligde son haftalara girilirken play-off için oldukça kritik mücadelede Barcelona, Maccabi'yi konuk etti.

Ligde son haftalara girilirken play-off için oldukça kritik mücadelede Barcelona, Maccabi'yi konuk etti.

İspanya temsilcisi, Nico Laprovittola’nın bitime beş saniye kala yolladığı üçlükle birlikte maçı 92-89 kazandı. Maccabi'nin aldığı bu mağlubiyet, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun play-off biletini almasını da garantiledi.

İspanya temsilcisi, Nico Laprovittola’nın bitime beş saniye kala yolladığı üçlükle birlikte maçı 92-89 kazandı. Maccabi'nin aldığı bu mağlubiyet, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun play-off biletini almasını da garantiledi.

Tribünlerdeki İspanyol taraftarlar ise İsrail temsilcisine "Katil İsrail" ve "Soykırıma Hayır" tezahüratları yaparak tepki gösterdi.

Tribünlerdeki İspanyol taraftarlar ise İsrail temsilcisine "Katil İsrail" ve "Soykırıma Hayır" tezahüratları yaparak tepki gösterdi.

Barcelona yönetimi, maç öncesinde taraftarlarına " Maçta Filistin bayrağı ya da Filistin'i destekleyen pankartlara izin verilmeyecektir." dese de seyirciler uyarıya böyle çözüm buldu 👇

Barcelona yönetimi, maç öncesinde taraftarlarına " Maçta Filistin bayrağı ya da Filistin'i destekleyen pankartlara izin verilmeyecektir." dese de seyirciler uyarıya böyle çözüm buldu 👇

Taraftarların tezahürat yaptığı anlar 👇

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