Barcelona - Maccabi Tel Aviv Maçında İspanyol Taraftarlar "Katil İsrail" Tezahüratları Yaptı
Barcelona - Maccabi Tel Aviv Maçında İspanyol Taraftarlar "Katil İsrail" Tezahüratları Yaptı
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Ligde son haftalara girilirken play-off için oldukça kritik mücadelede Barcelona, Maccabi'yi konuk etti.
İspanya temsilcisi, Nico Laprovittola’nın bitime beş saniye kala yolladığı üçlükle birlikte maçı 92-89 kazandı. Maccabi'nin aldığı bu mağlubiyet, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun play-off biletini almasını da garantiledi.
Tribünlerdeki İspanyol taraftarlar ise İsrail temsilcisine "Katil İsrail" ve "Soykırıma Hayır" tezahüratları yaparak tepki gösterdi.
Barcelona yönetimi, maç öncesinde taraftarlarına " Maçta Filistin bayrağı ya da Filistin'i destekleyen pankartlara izin verilmeyecektir." dese de seyirciler uyarıya böyle çözüm buldu 👇
Taraftarların tezahürat yaptığı anlar 👇
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