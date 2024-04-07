Barcelona - Maccabi Tel Aviv Maçında İspanyol Taraftarlar "Katil İsrail" Tezahüratları Yaptı

THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, Barcelona'ya konuk oldu. İspanyol taraftarlar, Gazze'de yaşanan olaylara dair 'Katil İsrail' ve 'Soykırıma Hayır' tezahüratları yaptı.