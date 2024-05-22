2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finalleri İstanbul'da!
2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finalleri İstanbul'da!
UEFA, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.
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UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.
İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını duyurdu.
Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu, bu iki organizasyonun finaline ev sahipliği yapacak.
TFF, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Yeni Ankara Stadyumu'nda da yapılabileceğini paylaştı. 👇
Tüpraş Stadı, 2019 yılında da Liverpool ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa Finali'ne ev sahipliği yapmıştı.
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