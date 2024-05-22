2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finalleri İstanbul'da!

'2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapması için inşaası devam eden Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili başvuru yapılması kararı alındı. UEFA'nın onay vermesi durumunda ise 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, Yeni Ankara Stadyumu'nda yapılacak. Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili süreçlerin tamamlanmaması durumunda ise 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali de planlandığı gibi yine Beşiktaş Park'ta oynanacak.'