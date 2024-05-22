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2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finalleri İstanbul'da!

2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finalleri İstanbul'da!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
22.05.2024 - 14:37

UEFA, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

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UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu, bu iki organizasyonun finaline ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu, bu iki organizasyonun finaline ev sahipliği yapacak.

TFF, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Yeni Ankara Stadyumu'nda da yapılabileceğini paylaştı. 👇

TFF, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Yeni Ankara Stadyumu'nda da yapılabileceğini paylaştı. 👇

'2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapması için inşaası devam eden Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili başvuru yapılması kararı alındı. UEFA'nın onay vermesi durumunda ise 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, Yeni Ankara Stadyumu'nda yapılacak. Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili süreçlerin tamamlanmaması durumunda ise 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali de planlandığı gibi yine Beşiktaş Park'ta oynanacak.'

Tüpraş Stadı, 2019 yılında da Liverpool ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa Finali'ne ev sahipliği yapmıştı.

Tüpraş Stadı, 2019 yılında da Liverpool ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa Finali'ne ev sahipliği yapmıştı.
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