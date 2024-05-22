Artık Yeni Messi Diye Bahsediyorlar! İspanya'da Gündem Real Madrid Forması Milli Futbolcumuz Arda Güler
Artık Yeni Messi Diye Bahsediyorlar! İspanya'da Gündem Real Madrid Forması Milli Futbolcumuz Arda Güler
Real Madrid formasıyla kısa süre büyük başarılara imza atan Arda Güler, İspanyol basınının dilinden düşmüyor. Milli futbolcumuz, son olarak Barcelona ve lig tarihinin efsane ismi Lionel Messi'ye benzetildi. (Skorer)
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LaLiga'nın 37. haftasında Villarreal'e konuk olan Real Madrid, sahadan 4-4''lük beraberlikle ayrılmıştı.
Arda Güler, takımının iki golünü kaydederek maça damga vurmuştu.
Karşılaşmanın ardından genç futbolcudan, "uzaylı" ifadesiyle bahsedildi.
Onur Dinçer'in haberine göre, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, genç yetenek için özel bir makale yayınlandı.
"Uzaylı Arda Güler'in maksimum verimliliği" başlığını taşıyan yazıda milli futbolcunun sadece dört maçta ilk 11 başlamasına rağmen yakaladığı başarıdan bahsedildi.
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Milli yıldız için "Arda Güler LaLiga'da en az yirmi yıldır ilk altı şutunda fileleri havalandıran tek oyuncu" denildi.
İspanyollar, bir dönem Barcelona ile lig ve dünya futbol tarihine damga vuran, şu anda da kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Messi'ye "uzaylı" diyordu.
16 sene Barça forması giyen Arjantinli futbolcu, 778 maçta 672 gol, 303 asiste imza atarak inanılmaz bir istatistiğe ulaşmıştı.
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