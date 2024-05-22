Futbolcular Tekme Tokat Birbirine Girdi! Sarayspor - Tekirdağ 100. Yıl Maçında Saha Ringe Döndü
Futbolcular Tekme Tokat Birbirine Girdi! Sarayspor - Tekirdağ 100. Yıl Maçında Saha Ringe Döndü
Bölgesel Amatör Lig’de kalmak için oynanan play-out maçında iki takımın futbolcuları, maçı bırakıp kavgaya tutuştu. Polis ekipleri, sahaya girerek futbolcuları ayırmaya çalıştı. Hakem, 16 kırmızı kart gösterdi. Maç tamamlanamadı.
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Tekirdağ 100. Yıl ve Sarayspor 1953, Bölgesel Amatör Lig’de kalmak için oynanan play-out maçında karşı karşıya geldi.
Tekirdağ Namık Kemal Stadı’nda oynanan maçın son dakikalarında iki takımın futbolcuları birbirine girdi.
Yedek futbolcuların da karıştığı kavganın alevlenmesi üzerine polis ekipleri sahaya inerek futbolcuları ayırmaya çalıştı.
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