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Okan Buruk ve Erden Timur'dan Galatasaray Taraftarına Şampiyonluk Mesajı!

Okan Buruk ve Erden Timur'dan Galatasaray Taraftarına Şampiyonluk Mesajı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
22.05.2024 - 12:18

Süper Lig'de oynadığı son Fenerbahçe maçından mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk hayallerini Konyaspor maçına bırakan Galatasaray'da Başkanvekili Erden Timur ve Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

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Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı "Günaydın" paylaşımı ile şampiyonluk inançlarını tazeledi.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı "Günaydın" paylaşımı ile şampiyonluk inançlarını tazeledi.

Başkanvekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk, 24. şampiyonluğun geleceğine inandıklarını ifade etti.

Başkanvekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk, 24. şampiyonluğun geleceğine inandıklarını ifade etti.

Buruk, "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak." dedi.

Buruk, "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak." dedi.

Timur ise "100. yılda, 2023 yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024 yılında da 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." açıklamasında bulundu.

Timur ise "100. yılda, 2023 yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024 yılında da 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımı 👇

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