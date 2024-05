Orta Saha Denilince Akla Gelen İlk İsimlerden Biri Olan Toni Kroos Futbolu Bırakıyor!

'Seni izlemek, her gün sahada inanılmaz şeyler yaptığınıza tanık olmak ve senden bir şeyler öğrenmeye çalışmak... Gerçek bir futbol efsanesiyle aynı sahayı paylaşma şansına sahip olduğum için minnettarım. Gelecekte senin ve ailen için her şeyin en iyisini diliyorum, her şeyin en iyisini hak ediyorsun Toni Abi. Benim için, Real Madrid için ve futbol için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Seni tanımak ve senden bir şeyler öğrenmek paha biçilemezdi.'