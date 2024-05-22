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Orta Saha Denilince Akla Gelen İlk İsimlerden Biri Olan Toni Kroos Futbolu Bırakıyor!

Orta Saha Denilince Akla Gelen İlk İsimlerden Biri Olan Toni Kroos Futbolu Bırakıyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
22.05.2024 - 10:12

Toni Kroos, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Yıldızı isim, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlarken Real Madrid de efsane futbolcusuna teşekkür etti.

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10 sezondur Real Madrid forması giyen Toni Kroos, emeklilik kararı aldı.

10 sezondur Real Madrid forması giyen Toni Kroos, emeklilik kararı aldı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Alman orta saha, şunları söyledi. 👇

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Alman orta saha, şunları söyledi. 👇

'17 Temmuz 2014, Real Madrid'deki transfer duyurumun yapıldığı ve hayatımın değiştiği o gün. Futbolcu olarak ama dahası insan olarak. Dünyanın en büyük kulübüyle yeni bir döneme başlamıştım. Geçen 10 yılın ardından, bu dönem sona eriyor. Bu inanılmaz başarılı dönemi asla unutmayacağım. Tüm kalbiyle beni kucaklayan ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Özellikle de size sevgili Madridista'lar. Bu karar aynı zamanda EURO 2024 sonrasında benim futbolu bırakacağım anlamına geliyor. Her zaman söyledim, Real Madrid benim son kulübüm olacak. Mutlu ve gururluyum. Hedefim kariyerimi performansımın en yüksek olduğu dönemde sona erdirmekti. Şu andan itibaren tek hedef var, 15. Şampiyonlar Ligi. Hala Madrid y Nada Mas!'

İspanya temsilcisi, Kroos'a teşekkür etti. 👇

İspanya temsilcisi, Kroos'a teşekkür etti. 👇

'Madridlilerin her zaman kalbinde yer alacak' denilen Kroos için kısa bir açıklama yapan Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ise 'Toni Kroos, Real Madrid tarihinin en büyük futbolcularından biri ve bu kulüp her zaman onun evi oldu ve olacak.'

Milli futbolcumuz Arda Güler de Kroos'un kararı sonrası paylaşımda bulundu.

Milli futbolcumuz Arda Güler de Kroos'un kararı sonrası paylaşımda bulundu.

'Seni izlemek, her gün sahada inanılmaz şeyler yaptığınıza tanık olmak ve senden bir şeyler öğrenmeye çalışmak... Gerçek bir futbol efsanesiyle aynı sahayı paylaşma şansına sahip olduğum için minnettarım. Gelecekte senin ve ailen için her şeyin en iyisini diliyorum, her şeyin en iyisini hak ediyorsun Toni Abi. Benim için, Real Madrid için ve futbol için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Seni tanımak ve senden bir şeyler öğrenmek paha biçilemezdi.'

Alman yıldızın Real Madrid kariyeri 👇

Alman yıldızın Real Madrid kariyeri 👇

463 maç, 28 gol, 98 asist, 22 kupa

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