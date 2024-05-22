Orta Saha Denilince Akla Gelen İlk İsimlerden Biri Olan Toni Kroos Futbolu Bırakıyor!
Orta Saha Denilince Akla Gelen İlk İsimlerden Biri Olan Toni Kroos Futbolu Bırakıyor!
Toni Kroos, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Yıldızı isim, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlarken Real Madrid de efsane futbolcusuna teşekkür etti.
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10 sezondur Real Madrid forması giyen Toni Kroos, emeklilik kararı aldı.
Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Alman orta saha, şunları söyledi. 👇
İspanya temsilcisi, Kroos'a teşekkür etti. 👇
Milli futbolcumuz Arda Güler de Kroos'un kararı sonrası paylaşımda bulundu.
Alman yıldızın Real Madrid kariyeri 👇
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