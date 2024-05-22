İnanılmaz Seçim Vaadi! Ali Sinanoğlu Beşiktaş'ta Başkanlığa Aday Olduğunu Açıkladı

'Sevgili Beşiktaşlılar, tüzük tarihiyle Sayın Başkan Hasan Arat'a sesleniyorum. Bugüne kadar ne olumlu ne olumsuz. Futbol olarak ilk defa sesleniyorum. 25 yıl sonra geldiniz, güzel PR yaptınız. Kurula seslendiniz 'Gelin vazgeçin kongre üyeleri yapmaktan Beşiktaş Başkanı kendi üyelerini seçecektir' dediniz. Bugün söylediğiniz şeylerin tam tersini yapıyorsunuz. Başından bu yana algı, ağzınızda çok güzel laf yapıyor'