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İnanılmaz Seçim Vaadi! Ali Sinanoğlu Beşiktaş'ta Başkanlığa Aday Olduğunu Açıkladı

İnanılmaz Seçim Vaadi! Ali Sinanoğlu Beşiktaş'ta Başkanlığa Aday Olduğunu Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
22.05.2024 - 11:47

Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu, 2025 yılında gerçekleştirilecek seçimde aday olduğunu duyurdu. Sinanoğlu, göreve gelmesi durumunda teknik direktör adayının İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin tecrübeli çalıştırıcısı Pep Guardiola olduğunu ifade etti.

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TVNET kanalında 19. Saat programına konuk olan Ali Sinanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi.

TVNET kanalında 19. Saat programına konuk olan Ali Sinanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi.

Sinanoğlu, 2025 yılında Beşiktaş'ta başkanlığa aday olduğunu açıkladı ve siyah-beyazlı kulübün mevcut yönetimini eleştirdi.

Sinanoğlu, 2025 yılında Beşiktaş'ta başkanlığa aday olduğunu açıkladı ve siyah-beyazlı kulübün mevcut yönetimini eleştirdi.

"25 yıl sonra geldiniz, güzel PR yaptınız"

"25 yıl sonra geldiniz, güzel PR yaptınız"

'Sevgili Beşiktaşlılar, tüzük tarihiyle Sayın Başkan Hasan Arat'a sesleniyorum. Bugüne kadar ne olumlu ne olumsuz. Futbol olarak ilk defa sesleniyorum. 25 yıl sonra geldiniz, güzel PR yaptınız. Kurula seslendiniz 'Gelin vazgeçin kongre üyeleri yapmaktan Beşiktaş Başkanı kendi üyelerini seçecektir' dediniz. Bugün söylediğiniz şeylerin tam tersini yapıyorsunuz. Başından bu yana algı, ağzınızda çok güzel laf yapıyor'

"Darbe yapılmıştır"

"Darbe yapılmıştır"

'Tüzük tadiliyle Beşiktaş'ın geleceği ipotek altına alınmıştır, tabiri caizse genel kurula bir darbe yapılmıştır. Bir önceki yönetimden ne farkınız kaldı. Siz daha Beşiktaş'ın gerçek vatan evlatlarıyla karşılaşmadınız. Beşiktaşlı geleceğinin ipotek edilmesine müsaade etmeyecektir'

"30 milyon euroluk transfserler"

"30 milyon euroluk transfserler"

'Gelir gelmez 30 milyon euro tablo. Beşiktaş büyük kulüptür dediniz. Ara transfer döneminde fırsat transferi kovalıyor dediniz. Tam tersini yaptınız. Maşallah gelir gelmez 30 milyon euroluk transferler'

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"Adayım Guardiola"

"Adayım Guardiola"

'İki adaylı kongre üyelerinin oyununu bozmak için 2025 kongresinde Ali Sinanoğlu olarak ben adayım. Göreve gelmem halinde teknik direktör adayım Pep Guardiola.'

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