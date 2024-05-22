İnanılmaz Seçim Vaadi! Ali Sinanoğlu Beşiktaş'ta Başkanlığa Aday Olduğunu Açıkladı
İnanılmaz Seçim Vaadi! Ali Sinanoğlu Beşiktaş'ta Başkanlığa Aday Olduğunu Açıkladı
Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu, 2025 yılında gerçekleştirilecek seçimde aday olduğunu duyurdu. Sinanoğlu, göreve gelmesi durumunda teknik direktör adayının İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin tecrübeli çalıştırıcısı Pep Guardiola olduğunu ifade etti.
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TVNET kanalında 19. Saat programına konuk olan Ali Sinanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi.
Sinanoğlu, 2025 yılında Beşiktaş'ta başkanlığa aday olduğunu açıkladı ve siyah-beyazlı kulübün mevcut yönetimini eleştirdi.
"25 yıl sonra geldiniz, güzel PR yaptınız"
"Darbe yapılmıştır"
"30 milyon euroluk transfserler"
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"Adayım Guardiola"
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