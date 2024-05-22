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Ebrar Karakurt'a El Hareketi Çekmişti! Dinamo Moskova Başkanı Goncharova'nın Cezasına İtiraz Etti

Ebrar Karakurt'a El Hareketi Çekmişti! Dinamo Moskova Başkanı Goncharova'nın Cezasına İtiraz Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
22.05.2024 - 11:10

Rusya Kadın Voleybol Ligi ekibi Dinamo Moskova'nın Başkanı Vladimir Zinichev, Natalia Goncharova'ya verilen cezalara tepki gösterdi. Zinichev, disiplin komisyon üyelerine çağrıda bulundu. (X: @Temmzvolley)

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Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt, Rusya Ligi Final Serisi'nde Dinamo Moskova ile karşı karşıya gelmişti.

Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt, Rusya Ligi Final Serisi'nde Dinamo Moskova ile karşı karşıya gelmişti.

Moskova'nın oyuncusu Natalia Goncharova, 3-1 Lokomotiv'in üstünlüğü ile biten maçta milli voleybolcumuza orta parmağını göstererek çirkin bir harekette bulunmuştu.

Moskova'nın oyuncusu Natalia Goncharova, 3-1 Lokomotiv'in üstünlüğü ile biten maçta milli voleybolcumuza orta parmağını göstererek çirkin bir harekette bulunmuştu.

Federasyon, Rus oyuncuya 1 maç men ve 6 ay koşullu diskalifiye cezası vermişti.

Federasyon, Rus oyuncuya 1 maç men ve 6 ay koşullu diskalifiye cezası vermişti.

Dinamo Moskova Başkanı Vladimir Zinichev, alınan karara tepki gösterdi. 👇

Dinamo Moskova Başkanı Vladimir Zinichev, alınan karara tepki gösterdi. 👇

'Sayın VFV Disiplin Komisyonu Üyeleri!

Sizlere hatırlatmak isterim ki, Nataliya Goncharova dünya şampiyonu, iki kez Avrupa şampiyonu, altı kez Rusya şampiyonu, altı kez Rusya Kupası sahibi, dört yıl üst üste Rusya'nın en iyi voleybolcusu (Ludmila Buldakova ödülü), Rusya'nın onurlu spor ustası, VFV sporcular komisyonu üyesi, 10 yılı aşkın bir süredir Rusya milli takımının değişmez oyuncusu ve lideridir - kariyerine devam eden en unvanlı oyuncudur. Kulübümüze 18 yıl boyunca sadık kalan, kulübün yüzü ve vicdanı olan bu kişi, tüm başarı ve başarısızlıklarını her zaman onunla birlikte yaşadığımız için, ona yapılanları kayıtsızca izleyemeyiz.

İlk olarak, diğer konuların incelenmesi için 'suçlu' kişileri davet ettiniz, onları dinlediniz, onlara sırayla yüz yüze pozisyonunuzu ifade ettiniz, açıkça bir diyalog veya fikir alışverişi gerçekleşti? Ancak komisyon toplantınızı bildirmek, Goncharova veya kulübümüz temsilcisini davet etmek konusunda gerekli görmediniz. Bu diyalogdan korktuğunuzu veya bunu yapmayı kendinize yakıştıramadığınızı varsayabiliriz. Bu seçiciliğin başka bir açıklamasını göremiyorum.

Başvurumla birlikte, Goncharova Nataliya'nın duygusal çöküşüne neden olan çatışmanın nasıl ve neden geliştiğini gösteren bir dizi fotoğraf ve video klip, medya yayınları ekliyorum. Umarım bu belge kanıtlarını izlemek ve gündemin ikinci maddesi - 'Dinamo' (Moskova) kaptanı Nataliya Goncharova ile ilgili olan - hakkında adil ve doğru olup olmadığını düşünmek için zamanınız ve isteğiniz olur.

Lütfen bu materyalleri detaylı olarak inceleyin ve sorularıma yanıt verin.

Ayrıca, VFV disiplin komisyonu üyelerine ayrı ayrı taleplerim var.

Titov S.V.: Sergey Valeryevich, lütfen Moskova 'Dinamo' ile Kaliningrad 'Lokomotiv' arasındaki yarı final playoff serisi maçlarındaki hakemlerinizin çalışmalarını kamuoyu önünde değerlendirin.'

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Mesut Mutlu Bahtiyar

Başarılarının ve kariyerinin yanına bir de "orta parmak" ekleyelim...

lily

kızdırmayın küçük enişteyi😔😔