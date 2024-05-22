Ebrar Karakurt'a El Hareketi Çekmişti! Dinamo Moskova Başkanı Goncharova'nın Cezasına İtiraz Etti

'Sayın VFV Disiplin Komisyonu Üyeleri!

Sizlere hatırlatmak isterim ki, Nataliya Goncharova dünya şampiyonu, iki kez Avrupa şampiyonu, altı kez Rusya şampiyonu, altı kez Rusya Kupası sahibi, dört yıl üst üste Rusya'nın en iyi voleybolcusu (Ludmila Buldakova ödülü), Rusya'nın onurlu spor ustası, VFV sporcular komisyonu üyesi, 10 yılı aşkın bir süredir Rusya milli takımının değişmez oyuncusu ve lideridir - kariyerine devam eden en unvanlı oyuncudur. Kulübümüze 18 yıl boyunca sadık kalan, kulübün yüzü ve vicdanı olan bu kişi, tüm başarı ve başarısızlıklarını her zaman onunla birlikte yaşadığımız için, ona yapılanları kayıtsızca izleyemeyiz.

İlk olarak, diğer konuların incelenmesi için 'suçlu' kişileri davet ettiniz, onları dinlediniz, onlara sırayla yüz yüze pozisyonunuzu ifade ettiniz, açıkça bir diyalog veya fikir alışverişi gerçekleşti? Ancak komisyon toplantınızı bildirmek, Goncharova veya kulübümüz temsilcisini davet etmek konusunda gerekli görmediniz. Bu diyalogdan korktuğunuzu veya bunu yapmayı kendinize yakıştıramadığınızı varsayabiliriz. Bu seçiciliğin başka bir açıklamasını göremiyorum.

Başvurumla birlikte, Goncharova Nataliya'nın duygusal çöküşüne neden olan çatışmanın nasıl ve neden geliştiğini gösteren bir dizi fotoğraf ve video klip, medya yayınları ekliyorum. Umarım bu belge kanıtlarını izlemek ve gündemin ikinci maddesi - 'Dinamo' (Moskova) kaptanı Nataliya Goncharova ile ilgili olan - hakkında adil ve doğru olup olmadığını düşünmek için zamanınız ve isteğiniz olur.

Lütfen bu materyalleri detaylı olarak inceleyin ve sorularıma yanıt verin.

Ayrıca, VFV disiplin komisyonu üyelerine ayrı ayrı taleplerim var.

Titov S.V.: Sergey Valeryevich, lütfen Moskova 'Dinamo' ile Kaliningrad 'Lokomotiv' arasındaki yarı final playoff serisi maçlarındaki hakemlerinizin çalışmalarını kamuoyu önünde değerlendirin.'