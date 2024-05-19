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A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0'la Geçti!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0'la Geçti!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 21:30

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Antalya etabının 4'üncü maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibine set vermeden kazanmasını bildi.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Fransa ile kozlarını paylaştı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Fransa ile kozlarını paylaştı.

Milliler, mücadeleye etkili başlayarak rakibine fırsat tanımadı ve ilk seti 25-19 kazanmayı başardı.

Milliler, mücadeleye etkili başlayarak rakibine fırsat tanımadı ve ilk seti 25-19 kazanmayı başardı.

2. sette de aynı performansını sürdüren ay-yıldızlılar, 25-16'lık skorla 2-0 öne geçti.

2. sette de aynı performansını sürdüren ay-yıldızlılar, 25-16'lık skorla 2-0 öne geçti.

Son seti de 25-19'la geçerek Fransa'ya izin vermeyen A Milli Kadın Voleybol takımı, 3-0'la galibiyete uzandı.

Son seti de 25-19'la geçerek Fransa'ya izin vermeyen A Milli Kadın Voleybol takımı, 3-0'la galibiyete uzandı.

Antalya etabını 2 galibiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, 29 Mayıs'ta ABD’de Almanya ile karşılaşacak.

Antalya etabını 2 galibiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, 29 Mayıs'ta ABD’de Almanya ile karşılaşacak.
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merve

Üst üste güzel haberler 😍 Helal olsun kızlar 👏❣️🇹🇷

roa

ilk Fenerbahçe galibiyeti sonra filenin sultanları galibiyeti süper bir gün 😍💛💙❤️🤍🇹🇷

Sıla Aral

yakışır sultanlaraa tebrikler canım kadınlar 👏🏻❤️🇹🇷🇹🇷🥳