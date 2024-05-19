A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0'la Geçti!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0'la Geçti!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Antalya etabının 4'üncü maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibine set vermeden kazanmasını bildi.
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Fransa ile kozlarını paylaştı.
Milliler, mücadeleye etkili başlayarak rakibine fırsat tanımadı ve ilk seti 25-19 kazanmayı başardı.
2. sette de aynı performansını sürdüren ay-yıldızlılar, 25-16'lık skorla 2-0 öne geçti.
Son seti de 25-19'la geçerek Fransa'ya izin vermeyen A Milli Kadın Voleybol takımı, 3-0'la galibiyete uzandı.
Antalya etabını 2 galibiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, 29 Mayıs'ta ABD’de Almanya ile karşılaşacak.
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Üst üste güzel haberler 😍 Helal olsun kızlar 👏❣️🇹🇷
ilk Fenerbahçe galibiyeti sonra filenin sultanları galibiyeti süper bir gün 😍💛💙❤️🤍🇹🇷
yakışır sultanlaraa tebrikler canım kadınlar 👏🏻❤️🇹🇷🇹🇷🥳