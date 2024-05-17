Ebrar Karakurt'a El Hareketi Yapan Nataliya Goncharova'ya Rusya Federasyonu'ndan Ceza

'Dinamo Moskova takımının oyuncusu Nataliya Goncharova'nın 14.04.2024 tarihinde Lokomotiv Kaliningrad ve Dinamo Moskova takımları arasında oynanan Rusya Voleybol Şampiyonası Kadınlar Süper Ligi maçında rakip takıma yönelik saldırgan hareketlerde bulunarak sportmenliğe aykırı davranışta bulunması nedeniyle Federasyon Yönetmeliği'nin 89.1, 90.1, 92.1 maddeleri uyarınca

2.1. Goncharova'nın 2025 Rusya Voleybol Şampiyonası'nda bir maçtan men edilmesine

2.2. Bu karar tarihinden itibaren Goncharova'nın şartlı olarak 6 ay süreyle diskalifiye edilmesine

2.3. Goncharova'nın şartlı spordan men cezası süresi içinde tekrar suç işlemesi halinde yaptırımın otomatik olarak şartsız yaptırıma dönüşeceği, ayrıca ilk spordan men cezasına orijinal süreye eşit uzunlukta yeni bir spordan men cezasının ekleneceği konusunda uyarılmasına

Karar verilmiş, karar oy birliğiyle kabul edilmiştir.'