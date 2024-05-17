Ebrar Karakurt'a El Hareketi Yapan Nataliya Goncharova'ya Rusya Federasyonu'ndan Ceza
Ebrar Karakurt'a El Hareketi Yapan Nataliya Goncharova'ya Rusya Federasyonu'ndan Ceza
Nataliya Goncharova, Rusya Voleybol Federasyonu tarafından cezalandırıldı. 34 yaşındaki voleybolcu, Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt'a el hareketi yapmıştı. (X: @gibbybaris)
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Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Ligi Final Serisi'nde Dinamo Moskova ile karşı karşıya gelmişti.
Kaliningrad, rakibini 3-1 yenerek adını finale yazdırmayı başarmıştı.
Karşılaşmaya Dinamo Moskova'nın kaptanı Nataliya Goncharova'nın Ebrar Karakurt'a yaptığı el hareketi damga vurmuştu.
Milli voleybolcu, maçtan sonra rakibinin çirkin hareketini paylaşarak şu sözleri söylemişti. 👇
Goncharova, büyük tepki aldıktan sonra özür dilemişti.
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Rusya Federasyonu, oyuncuya ceza verildiğini duyurdu 👇
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