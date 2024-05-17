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Ebrar Karakurt'a El Hareketi Yapan Nataliya Goncharova'ya Rusya Federasyonu'ndan Ceza

Ebrar Karakurt'a El Hareketi Yapan Nataliya Goncharova'ya Rusya Federasyonu'ndan Ceza

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.05.2024 - 12:17

Nataliya Goncharova, Rusya Voleybol Federasyonu tarafından cezalandırıldı. 34 yaşındaki voleybolcu, Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt'a el hareketi yapmıştı. (X: @gibbybaris)

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Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Ligi Final Serisi'nde Dinamo Moskova ile karşı karşıya gelmişti.

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Ligi Final Serisi'nde Dinamo Moskova ile karşı karşıya gelmişti.

Kaliningrad, rakibini 3-1 yenerek adını finale yazdırmayı başarmıştı.

Kaliningrad, rakibini 3-1 yenerek adını finale yazdırmayı başarmıştı.

Karşılaşmaya Dinamo Moskova'nın kaptanı Nataliya Goncharova'nın Ebrar Karakurt'a yaptığı el hareketi damga vurmuştu.

Karşılaşmaya Dinamo Moskova'nın kaptanı Nataliya Goncharova'nın Ebrar Karakurt'a yaptığı el hareketi damga vurmuştu.

Milli voleybolcu, maçtan sonra rakibinin çirkin hareketini paylaşarak şu sözleri söylemişti. 👇

Milli voleybolcu, maçtan sonra rakibinin çirkin hareketini paylaşarak şu sözleri söylemişti. 👇

Goncharova, büyük tepki aldıktan sonra özür dilemişti.

Goncharova, büyük tepki aldıktan sonra özür dilemişti.
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Rusya Federasyonu, oyuncuya ceza verildiğini duyurdu 👇

Rusya Federasyonu, oyuncuya ceza verildiğini duyurdu 👇

'Dinamo Moskova takımının oyuncusu Nataliya Goncharova'nın 14.04.2024 tarihinde Lokomotiv Kaliningrad ve Dinamo Moskova takımları arasında oynanan Rusya Voleybol Şampiyonası Kadınlar Süper Ligi maçında rakip takıma yönelik saldırgan hareketlerde bulunarak sportmenliğe aykırı davranışta bulunması nedeniyle Federasyon Yönetmeliği'nin 89.1, 90.1, 92.1 maddeleri uyarınca

2.1. Goncharova'nın 2025 Rusya Voleybol Şampiyonası'nda bir maçtan men edilmesine

2.2. Bu karar tarihinden itibaren Goncharova'nın şartlı olarak 6 ay süreyle diskalifiye edilmesine

2.3. Goncharova'nın şartlı spordan men cezası süresi içinde tekrar suç işlemesi halinde yaptırımın otomatik olarak şartsız yaptırıma dönüşeceği, ayrıca ilk spordan men cezasına orijinal süreye eşit uzunlukta yeni bir spordan men cezasının ekleneceği konusunda uyarılmasına 

Karar verilmiş, karar oy birliğiyle kabul edilmiştir.'

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