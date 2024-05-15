Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli'nin Saatindeki Ayrıntıyı Görmelisiniz!
Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli'nin Saatindeki Ayrıntıyı Görmelisiniz!
Filenin Sultanları'nın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli'nin Japonya maçındaki bir fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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2023 yılının başında A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğe getirilen Daniele Santarelli, ilk yılında ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştı.
Milliler, İtalyan çalıştırıcı ile tüm kulvarlardaki karşılaşmalarını kazanmış, Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.
Santarelli'nin kısa sürede takım ve ülkeyle kurduğu bağ, yakaladığı uyum ve performansı herkesin alkışını almıştı.
42 yaşındaki antrenör, bu kez de Japonya maçındaki bir görüntüsü ile kalpleri fethetti.
Santarelli, saatinin duvar kağıdını ay-yıldız yapmış 👇
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