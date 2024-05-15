Japonya Maçında Sakatlanan Hande Baladın'dan İlk Açıklama!

'Daha iyi hissediyorum, sadece bir kramptı. Ama o an yürüyemeyecek haldeydim. Umarım yarın toparlayabilirim. Karışık duygular içindeyim. Antalya'da seyircilerimizin önünde olmak heyecanlıydı. Turnuvaya Japonya gibi zor bir takım karşısında başlamak... İyi reaksiyon verdik zaman zaman. Turnuva çok uzun. Böyle şeyler normal. Ders almamız gereken noktalar da var. Takım olarak enerjimiz iyi. Yarın farklı bir maçımız var. Her maçın taktiği farklı. Çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum