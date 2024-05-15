Japonya Maçında Sakatlanan Hande Baladın'dan İlk Açıklama!
Japonya Maçında Sakatlanan Hande Baladın'dan İlk Açıklama!
Hande Baladın, Filenin Sultanları'nın 2024 Milletler Ligi'ndeki Japonya maçının dördüncü setinde sakatlanarak kenara gelmişti. Başarılı voleybolcudan durumuna ilişkin açıklama geldi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'deki ilk maçında Japonya'ya mağlup oldu.
Antalya'da parkeye çıkan Milliler, rakibine 3-2'lik skorla kaybetti.
Karşılaşmanın dördüncü setinde Hande Baladın, topa karşılık vermek isterken sakatlık yaşadı.
26 yaşındaki voleybolcuya ilk müdahale sahada yapıldı. Bir süre kenarda kalan Baladın, ilerleyen dakikalarda oyuna döndü.
Mağlubiyetin ardından değerlendirmede bulunan yıldız isim, sakatlığı hakkında bilgi verdi 👇
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