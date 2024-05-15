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Japonya Maçında Sakatlanan Hande Baladın'dan İlk Açıklama!

Japonya Maçında Sakatlanan Hande Baladın'dan İlk Açıklama!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
15.05.2024 - 22:57

Hande Baladın, Filenin Sultanları'nın 2024 Milletler Ligi'ndeki Japonya maçının dördüncü setinde sakatlanarak kenara gelmişti. Başarılı voleybolcudan durumuna ilişkin açıklama geldi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'deki ilk maçında Japonya'ya mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'deki ilk maçında Japonya'ya mağlup oldu.

Antalya'da parkeye çıkan Milliler, rakibine 3-2'lik skorla kaybetti.

Antalya'da parkeye çıkan Milliler, rakibine 3-2'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmanın dördüncü setinde Hande Baladın, topa karşılık vermek isterken sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın dördüncü setinde Hande Baladın, topa karşılık vermek isterken sakatlık yaşadı.

26 yaşındaki voleybolcuya ilk müdahale sahada yapıldı. Bir süre kenarda kalan Baladın, ilerleyen dakikalarda oyuna döndü.

26 yaşındaki voleybolcuya ilk müdahale sahada yapıldı. Bir süre kenarda kalan Baladın, ilerleyen dakikalarda oyuna döndü.

Mağlubiyetin ardından değerlendirmede bulunan yıldız isim, sakatlığı hakkında bilgi verdi 👇

Mağlubiyetin ardından değerlendirmede bulunan yıldız isim, sakatlığı hakkında bilgi verdi 👇

'Daha iyi hissediyorum, sadece bir kramptı. Ama o an yürüyemeyecek haldeydim. Umarım yarın toparlayabilirim. Karışık duygular içindeyim. Antalya'da seyircilerimizin önünde olmak heyecanlıydı. Turnuvaya Japonya gibi zor bir takım karşısında başlamak... İyi reaksiyon verdik zaman zaman. Turnuva çok uzun. Böyle şeyler normal. Ders almamız gereken noktalar da var. Takım olarak enerjimiz iyi. Yarın farklı bir maçımız var. Her maçın taktiği farklı. Çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum

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