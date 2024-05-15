Anons Sırasında Büyük Hata: Daniele Santarelli'nin Yerine Giovanni Guidetti'nin Resmi Gösterildi
Anons Sırasında Büyük Hata: Daniele Santarelli'nin Yerine Giovanni Guidetti'nin Resmi Gösterildi
Kaynak: https://twitter.com/simg_d
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya ile karşı karşıya geldiği maç öncesinde salonda Daniele Santarelli adıyla Giovanni Guidetti'nin resmi ekrana geldi.
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Filenin Sultanları, ilk haftası Antalya'da düzenlenen Milletler Ligi'nde parkeye çıktı.
Japonya ile oynanacak karşılaşma öncesinde hiç beklenmeyen bir olay yaşandı.
Takımlar anons edilirken başantrenör Santarelli yerine takımın eski çalıştırıcı Guidetti'nin fotoğrafı salona yansıltıldı.
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22 maç sonra 3-2 kaybetmişiz, nazarlık olsun bari 😒