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Anons Sırasında Büyük Hata: Daniele Santarelli'nin Yerine Giovanni Guidetti'nin Resmi Gösterildi

Anons Sırasında Büyük Hata: Daniele Santarelli'nin Yerine Giovanni Guidetti'nin Resmi Gösterildi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
15.05.2024 - 21:11

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya ile karşı karşıya geldiği maç öncesinde salonda Daniele Santarelli adıyla Giovanni Guidetti'nin resmi ekrana geldi.

Kaynak: https://twitter.com/simg_d
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Filenin Sultanları, ilk haftası Antalya'da düzenlenen Milletler Ligi'nde parkeye çıktı.

Filenin Sultanları, ilk haftası Antalya'da düzenlenen Milletler Ligi'nde parkeye çıktı.

Japonya ile oynanacak karşılaşma öncesinde hiç beklenmeyen bir olay yaşandı.

Japonya ile oynanacak karşılaşma öncesinde hiç beklenmeyen bir olay yaşandı.

Takımlar anons edilirken başantrenör Santarelli yerine takımın eski çalıştırıcı Guidetti'nin fotoğrafı salona yansıltıldı.

Takımlar anons edilirken başantrenör Santarelli yerine takımın eski çalıştırıcı Guidetti'nin fotoğrafı salona yansıltıldı.

İşte o anlar 👇

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22 maç sonra 3-2 kaybetmişiz, nazarlık olsun bari 😒