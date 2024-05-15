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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Egodan Yoksun Cevabı Beğeni Topladı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Egodan Yoksun Cevabı Beğeni Topladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
15.05.2024 - 19:44

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, heyecanla beklenen Final Four öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başantrenörün bir soruya verdiği cevap ise taraftarların oldukça dikkatini çekti.

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Fenerbahçe Beko, 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Euroleague Final Four'da ülkemizi temsil edecek.

Fenerbahçe Beko, 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Euroleague Final Four'da ülkemizi temsil edecek.

Panathinaikos ile finale çıkma mücadelesi verecek olan sarı-lacivertli ekibimizde başantrenör Jasikevicius, yolculuk öncesinde basınla bir araya geldi ve merak edilen soruları yanıtladı.

Panathinaikos ile finale çıkma mücadelesi verecek olan sarı-lacivertli ekibimizde başantrenör Jasikevicius, yolculuk öncesinde basınla bir araya geldi ve merak edilen soruları yanıtladı.

48 yaşındaki koç, hücum ve ribauntlarda geliştiklerini söyledi 👇

48 yaşındaki koç, hücum ve ribauntlarda geliştiklerini söyledi 👇

'İlk geldiğimde takım nerelerde zorlanıyor ve nerelerde iyi onu anlamaya çalıştım. Ribauntta ve savunmada sorunumuz vardı. Savunmada yeterince gelişemedik ama ribauntta geliştik. Hücumda da bu kadar iyi gelişeceğimiz düşünmüyordum' 

Tecrübeli isim, kendisine yöneltien "Final Four'a götüren farkı ne yarattı?" sorusunda ise Calathes'i işaret etti 👇

Tecrübeli isim, kendisine yöneltien "Final Four'a götüren farkı ne yarattı?" sorusunda ise Calathes'i işaret etti 👇

 'Calathes'in iki üçlüğü. O şutları soktu ve şimdi beni dahi sanıyorlar.'

Bu sözler, sarı lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.

Bu sözler, sarı lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.
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