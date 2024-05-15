Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Egodan Yoksun Cevabı Beğeni Topladı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Egodan Yoksun Cevabı Beğeni Topladı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, heyecanla beklenen Final Four öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başantrenörün bir soruya verdiği cevap ise taraftarların oldukça dikkatini çekti.
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Fenerbahçe Beko, 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Euroleague Final Four'da ülkemizi temsil edecek.
Panathinaikos ile finale çıkma mücadelesi verecek olan sarı-lacivertli ekibimizde başantrenör Jasikevicius, yolculuk öncesinde basınla bir araya geldi ve merak edilen soruları yanıtladı.
48 yaşındaki koç, hücum ve ribauntlarda geliştiklerini söyledi 👇
Tecrübeli isim, kendisine yöneltien "Final Four'a götüren farkı ne yarattı?" sorusunda ise Calathes'i işaret etti 👇
Bu sözler, sarı lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.
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