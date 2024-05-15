Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Egodan Yoksun Cevabı Beğeni Topladı

'İlk geldiğimde takım nerelerde zorlanıyor ve nerelerde iyi onu anlamaya çalıştım. Ribauntta ve savunmada sorunumuz vardı. Savunmada yeterince gelişemedik ama ribauntta geliştik. Hücumda da bu kadar iyi gelişeceğimiz düşünmüyordum'