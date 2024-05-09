NBA'in Süperstarı Luka Doncic Azılı Bir Gamer Çıktı: Overwatch 2'de Zirveye Oynuyor
NBA'in Süperstarı Luka Doncic Azılı Bir Gamer Çıktı: Overwatch 2'de Zirveye Oynuyor
Dallas Mavericks forması giyen ve insanüstü performansı ile sahada attığı her adımıyla kendine hayran bırakan yıldız NBA oyuncusu Luka Doncic azılı bir gamer çıkıt! Doncic Overwatch 2'de dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı.
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Slovenyalı NBA oyuncusu Luka Doncic NBA'de şampiyonluk mücadelesi veren Dallas Mavericks'in en güçlü silahlarından.
Luka Doncic meğer Overwatch 2'de de dünyanın sayılı oyuncularındanmış!
NBA MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan ve Overwatch 2'de de bol bol MVP payesi kaptığı su götürmez gibi görünen Doncic'e rakip olmak isterseniz Overwatch 2'nin tamamen ücretsiz olduğunu da hatırlatmış olalım.
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