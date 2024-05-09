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NBA'in Süperstarı Luka Doncic Azılı Bir Gamer Çıktı: Overwatch 2'de Zirveye Oynuyor

NBA'in Süperstarı Luka Doncic Azılı Bir Gamer Çıktı: Overwatch 2'de Zirveye Oynuyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
09.05.2024 - 14:37

Dallas Mavericks forması giyen ve insanüstü performansı ile sahada attığı her adımıyla kendine hayran bırakan yıldız NBA oyuncusu Luka Doncic azılı bir gamer çıkıt! Doncic Overwatch 2'de dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı.

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Slovenyalı NBA oyuncusu Luka Doncic NBA'de şampiyonluk mücadelesi veren Dallas Mavericks'in en güçlü silahlarından.

Slovenyalı NBA oyuncusu Luka Doncic NBA'de şampiyonluk mücadelesi veren Dallas Mavericks'in en güçlü silahlarından.

2022'de New York Knicks karşısındaki performansı ile takımının galibiyetinde büyük rol oynamakla kalmayıp aynı zamanda triple-double yaparak da NBA tarihine geçmeyi başaran basketbolcunun meğer bambaşka yetenekleri de varmış!

Luka Doncic meğer Overwatch 2'de de dünyanın sayılı oyuncularındanmış!

Luka Doncic meğer Overwatch 2'de de dünyanın sayılı oyuncularındanmış!

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştığı bir hikayeyle takipçileriyle bambaşka bir yeteneğini paylaşan Doncic, Overwatch 2'de dünyanın en iyi 500 oyuncusundan biri olduğunu kanıtıyla önümüze sundu. Yoğun antrenman ve maç programının yanında Overwatch 2'de de zirveye oynayan Doncic'in rütbesinin de grandmaster olduğu görülüyor ki taktir edeceğiniz üzere bu da pek az oyuncuya nail olan bir paye.

NBA MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan ve Overwatch 2'de de bol bol MVP payesi kaptığı su götürmez gibi görünen Doncic'e rakip olmak isterseniz Overwatch 2'nin tamamen ücretsiz olduğunu da hatırlatmış olalım.

NBA MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan ve Overwatch 2'de de bol bol MVP payesi kaptığı su götürmez gibi görünen Doncic'e rakip olmak isterseniz Overwatch 2'nin tamamen ücretsiz olduğunu da hatırlatmış olalım.

2016 yılında çıkan ve yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödül toplayan Overwatch'ın ardından 2023 yılında karşımıza çıkan oyun ilki kadar iyi eleştiriler alamasa da yine de popülerliğini koruyor. Ayrıca oyunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

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