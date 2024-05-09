NBA'in Süperstarı Luka Doncic Azılı Bir Gamer Çıktı: Overwatch 2'de Zirveye Oynuyor

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştığı bir hikayeyle takipçileriyle bambaşka bir yeteneğini paylaşan Doncic, Overwatch 2'de dünyanın en iyi 500 oyuncusundan biri olduğunu kanıtıyla önümüze sundu. Yoğun antrenman ve maç programının yanında Overwatch 2'de de zirveye oynayan Doncic'in rütbesinin de grandmaster olduğu görülüyor ki taktir edeceğiniz üzere bu da pek az oyuncuya nail olan bir paye.