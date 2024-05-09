İntikamın Böylesi! Oyuncular Kapatılan Stüdyoların Ardından Phil Spencer'a Nükleer Attı

Oyunda nükleer bombalara erişebilmek için bir dizi zorlu görevin üstesinden gelmek gerekiyor. Ardından ise bu bombaları istediğiniz hedeflere yönlendirebilirsiniz. Tüm bunların yanında iyi niyetli ve yardımsever olmalarıyla bilinen Fallout 76 topluluğunun üst üste binen öfkesi de bir süre daha Phil Spencer'ın oyun keyfini mahvedecek gibi görünüyor.