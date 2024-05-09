İntikamın Böylesi! Oyuncular Kapatılan Stüdyoların Ardından Phil Spencer'a Nükleer Attı
İntikamın Böylesi! Oyuncular Kapatılan Stüdyoların Ardından Phil Spencer'a Nükleer Attı
Microsoft cephesinden gelen ve oyuncuları şok eden stüdyo kapatma haberlerinin ardından fatura Phil Spencer'a kesildi. Oyuncular Phil Spencer'ın Fallout 76'daki kampını nükleer bombalarla dümdüz ederek intikam aldılar!
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Kapatılan stüdyolar oyuncular tarafından büyük öfkeyle karşılanırken...
Kimi oyuncular ise Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer'a karşı içlerini soğutacak intikam yöntemini Fallout 76'da buldu!
Fallout 76'da nükleer bombalara erişmenin ne kadar zahmetli olduğu düşünüldüğünde Microsoft'un topladığı nefretin boyutu da daha anlaşılabilir oluyor.
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