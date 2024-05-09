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İntikamın Böylesi! Oyuncular Kapatılan Stüdyoların Ardından Phil Spencer'a Nükleer Attı

İntikamın Böylesi! Oyuncular Kapatılan Stüdyoların Ardından Phil Spencer'a Nükleer Attı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
09.05.2024 - 13:09

Microsoft cephesinden gelen ve oyuncuları şok eden stüdyo kapatma haberlerinin ardından fatura Phil Spencer'a kesildi. Oyuncular Phil Spencer'ın Fallout 76'daki kampını nükleer bombalarla dümdüz ederek intikam aldılar!

Microsoft geçtiğimiz günlerde sevilen oyunlarıyla tanıdığımız üç stüdyoyu tamamen kapattığını açıklayarak oyuncular arasında büyük öfkeye neden olmuştu.

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Kapatılan stüdyolar oyuncular tarafından büyük öfkeyle karşılanırken...

Kapatılan stüdyolar oyuncular tarafından büyük öfkeyle karşılanırken...

Kimi oyuncular ise Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer'a karşı içlerini soğutacak intikam yöntemini Fallout 76'da buldu!

Kimi oyuncular ise Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer'a karşı içlerini soğutacak intikam yöntemini Fallout 76'da buldu!

Fallout 76'da Phil Spencer'ın kampını bulan kimi oyuncular Xbox'ın patronunu deyim yerindeyse nükleer bomba yağmuruna tutarak oyundan gram keyif aldırmamaya yemin etmiş gibi görünüyorlar.

Fallout 76'da nükleer bombalara erişmenin ne kadar zahmetli olduğu düşünüldüğünde Microsoft'un topladığı nefretin boyutu da daha anlaşılabilir oluyor.

Fallout 76'da nükleer bombalara erişmenin ne kadar zahmetli olduğu düşünüldüğünde Microsoft'un topladığı nefretin boyutu da daha anlaşılabilir oluyor.

Oyunda nükleer bombalara erişebilmek için bir dizi zorlu görevin üstesinden gelmek gerekiyor. Ardından ise bu bombaları istediğiniz hedeflere yönlendirebilirsiniz. Tüm bunların yanında iyi niyetli ve yardımsever olmalarıyla bilinen Fallout 76 topluluğunun üst üste binen öfkesi de bir süre daha Phil Spencer'ın oyun keyfini mahvedecek gibi görünüyor.

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