Twitch'te Bir Ayrılık Daha! Kick'e Geçen Son Yayıncı Mithrain Oldu
Twitch'te Bir Ayrılık Daha! Kick'e Geçen Son Yayıncı Mithrain Oldu
Twitch Türkiye'de önü alınamayan kan kaybı devam ediyor. Sevilen yayıncılar platformu birer birer terk ederken yayınlarını Kick'e taşıyan son isim ise Mithrain oldu.
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Twitch'in en büyük rakibi olan Kick her geçen gün elini daha da güçlendirmeye devam ediyor.
WtcN'ın ardından Twitch yayınlarını sonlandırıp Kick'e geçen son isim ise Mithrain oldu.
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