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Twitch'te Bir Ayrılık Daha! Kick'e Geçen Son Yayıncı Mithrain Oldu

Twitch'te Bir Ayrılık Daha! Kick'e Geçen Son Yayıncı Mithrain Oldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 11:13

Twitch Türkiye'de önü alınamayan kan kaybı devam ediyor. Sevilen yayıncılar platformu birer birer terk ederken yayınlarını Kick'e taşıyan son isim ise Mithrain oldu.

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Twitch'in en büyük rakibi olan Kick her geçen gün elini daha da güçlendirmeye devam ediyor.

Twitch'in en büyük rakibi olan Kick her geçen gün elini daha da güçlendirmeye devam ediyor.

Abone ve diğer gelirlerin neredeyse tamamına yakınını yayıncılara veren ve bu sayede de içerik üreticileri arasında kısa sürede popülerlik kazanan Kick bunun yanında ayrıca Twitch'e göre çok daha özgürlükçü bir ortam da sunuyor.

Geçtiğimiz gün sevilen yayıncı Ferit "wtcN" Karakaya şok bir kararla Twitch yayınlarını sonlandırıp Kick'e geçiş yapacağını duyurmuştu.

WtcN'ın ardından Twitch yayınlarını sonlandırıp Kick'e geçen son isim ise Mithrain oldu.

WtcN'ın ardından Twitch yayınlarını sonlandırıp Kick'e geçen son isim ise Mithrain oldu.
twitter.com

Kararını Twitter (X) hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan sevilen yayıncı Cem 'Mithrain' Karakoç sözleşme durumuyla alakalı olarak ise detay vermedi.

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