Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'den Beklentileri Arttıran Yeni Görüntüler Geldi

Oyun için elimizde net bir çıkış tarihi ne yazık ki yok. Geçtiğimiz yıl çıkması beklenen oyun daha sonrasında ileri bir tarihe ertelenmişti. İlk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak oyunun PC'ye gelip gelmeyeceği de şimdilik merak konusu.