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Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'den Beklentileri Arttıran Yeni Görüntüler Geldi

Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'den Beklentileri Arttıran Yeni Görüntüler Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.05.2024 - 21:49

İlk duyurulduğu günden itibaren oyuncuların, özellikle de futbolseverlerin radarına girmeyi başaran ücretsiz futbol oyunu UFL'den yepyeni oyun içi görüntüler geldi.

2021 yılında duyurulan ve tamamen ücretsiz olacağı belirtilen futbol oyunu UFL oyuncuları hayli heyecanlandırmıştı.

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UFL'den gelen son oyun içi görüntüler ise maç öncesi seremonisine ve atmosfere kısa da olsa bir bakış atmamıza olanak sağlıyor.

Peki her bir oynanış görüntüsü ile beklentilerimizi daha da yükseltmeyi başaran, ücretsiz oluşuyla da şimdiden kalplerimizi çalan UFL ne zaman ve hangi platformlar için çıkacak?

Peki her bir oynanış görüntüsü ile beklentilerimizi daha da yükseltmeyi başaran, ücretsiz oluşuyla da şimdiden kalplerimizi çalan UFL ne zaman ve hangi platformlar için çıkacak?

Oyun için elimizde net bir çıkış tarihi ne yazık ki yok. Geçtiğimiz yıl çıkması beklenen oyun daha sonrasında ileri bir tarihe ertelenmişti. İlk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak oyunun PC'ye gelip gelmeyeceği de şimdilik merak konusu.

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